Turkuvaz Medya Grubu olarak, Türkiye Ekonomi Programı'nın belkemiğini oluşturan "ihracat" konusuna özel ilgi gösteriyor, kamu ile sektör temsilcilerini bir araya getiren platformlar oluşturmaya önem veriyoruz.

Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Trabzon'la devam eden "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvelerimiz" dün İstanbul'da "tematik bir alana" odaklandı...

"Hizmet İhracatı ve Bilişim Sektörü."

Öncelikle Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un vizyoner yaklaşımının altını çizmemiz gerekiyor.

Niçin?

"Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kuruluşuna öncülük ettiği için."

Ayrıca...

Bilişim, yazılım, oyun geliştirme alanlarındaki teşviklerin tasarımı ve genç yeteneklerin önünün açılması da başlı başına bir başarı öyküsü.

Bugün Türkiye'deki oyun geliştirme firmalarının 2 milyar dolar ihracat kapasitesine ulaşması az şey değil.

Veya 6 kıtada, 45 ülkede, 62 havayolunun yolcu ve kargo operasyonlarının yönetildiği yazılım ve işletim sisteminin bir Türk firmasına ait olması da büyük iş.

25 ülkede akıllı kent yönetim sistemini, yazılımı ve donanımıyla Türklerin gerçekleştirmesi de aramızdaki gizli kahramanların en güzel örneklerinden.

Ticaret Bakanlığı uluslararası hizmet ihracatı genel müdürlüğündeki bürokrat ekibin, sektörle uyumu, teşvik edici yaklaşım ve modellemesine de tam puan.

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DEVLETE ÇAKMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ!

İçişleri Bakanı'na siyaseten vurmanın dayanılmaz hafifliği bir yere kadar anlaşılır da... İstiklâl Caddesi'ndeki terör eylemini ve arkasındaki odakları gölgede bırakma girişimi asla kabul edilemez. Hatta iyi niyetli de bulunamaz.

Nitekim...

Olayın acısı ve sıcaklığı içinde paylaşılan ilk bilgiler ile bilahare elde edilen bulgular üzerinden kamuoyuna yapılan açıklamalar arasında ısrarlı şekilde açık aramak ve bu yolla devlete karşı duyulan güveni sarsmak ne siyasettir ne de soru işaretlerini giderme çabası.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın da özetlediği gibi...

İstiklâl'deki saldırıda teröristin, bir tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani'den,

Eylem talimatı Münbiç'ten,

Saldırının ardından teröristin saklanması emri de Kamışlı'dan gelmiş durumda.

Kuşkusuz...

Terörist eylemin faili PKK/PYD'dir!

Ancak bombalı saldırı öncesinde, saldırı sırasında ve sonrasındaki zincir... Yani, eylemin tasarlandığı Suriye'nin kuzeyindeki kentlerin hangi ülkelerin kontrolünde olduğu gerçeği elbette "olağan şüphelilerin" eşkalini tarif etmekte!

Ve...

Onlarca terörist saldırının önlenebilmesi, halkı panik ve korkuya sevk edecek olaylar dizisine geçit verilmemesi takdire şayandır. Emniyet ve istihbarat birimlerinin özverisi teşekkürü hak etmektedir.

Lakin bu hassasiyetimiz bizi, bombanın nasıl olup da patladığı, terör örgütünün yöntem ve eleman devşirme biçimindeki farklılığı incelemekten alıkoymamalıdır.

Gelinen aşamada...

Saflar da netleşmek zorundadır.

Terör örgütünü, dış desteğini ve içerideki işbirlikçilerini değil de...

-Özelde- belirli siyasetçileri, -geneldedevleti hedef alanların ajandaları mutlaka deşifre edilmelidir!