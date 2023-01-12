Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 6’lı masaya sert tepki: Önerdikleri model sivil darbedir

6’lı masanın önerdiği yönetim modelini eleştiren Adalet Bakanı Bozdağ: Sistemsizlik önerisi var. İstedikleri yetki devri bana darbecileri hatırlatıyor. Hayal için kavga ediyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazete ve TV'lerin Ankara temsilcileri ile yıllık değerlendirme toplantısında buluştu. Bozdağ, güncel meseleler ve yargıya ilişkin konularda şu mesajları verdi:

6'LI MASA MODELİ: Ortada sistem yok. Sistemsizlik önerisi var. Anayasa açık. Yürütme yetkisi münhasıran cumhurbaşkanına aittir. 'Cumhurbaşkanına ait yetkiler başkası tarafından kullanılacak' denmesi bana darbecileri hatırlatıyor. Bu, Anayasa'nın yürütmeye ilişkin hükümlerinin kısmen askıya alınmasıdır. Hükümetin görevinin Anayasa'ya aykırı şekilde başkaları tarafından gaspıdır. Bu, sivil darbedir. Hükümeti yetkisiz kılmakla kenara atmak arasında fark yok. Kendi yaptıkları anketlere de baksınlar. Seçim 1. turda bitmiş görünüyor. Hayal için kavga ediyorlar. Bu, neyin kavgası?





Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu (sağda), Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yıllık değerlendirme toplantısına katıldı.





ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI: Hukuk uydurmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda herhangi bir şüphe yok. Anayasa çok açık ve yoruma da izin vermiyor. Nitekim bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var ve kapı gibi orada duruyor. Onlar, 2028'i düşünsünler. Parlamento fesih kararı kararı alırsa 2028'de de aday olma ihtimali var.

CHP'DEN HÂKİM Mİ BULALIM: (İmamoğlu'nun hakaret davası için) "Hâkim değişti" diyorlar. Hâkimi kim değiştirmiş? "Adalet Bakanı" diyorlar. Hayır. Hâkimin görev yeriyle ilgili karar HSK 1. Dairesi'nin. Bizim bir alakamız yok. Kaldı ki İmamoğlu ve avukatları, 'taraflılığı konusunda netiz' diye hâkimi üç defa reddettiler. Ne yapacağız, CHP Genel Merkezi'nden hâkim mi bulacağız? Siyasi yasağın kaynağı Anayasa. Bir yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda yasağı Anayasa koyuyor. Yani hâkimin yazmasına bağlı değil, (İmamoğlu örneğinde) hakarete bağlı olmayıp cezaya bağlı yaptırım olarak Anayasa öngörüyor.









MAĞDURA YATANLAR: (Bu davada) Hukuka uygun davrandığı için linç edilen bir hâkimi görüyoruz. Duruşma öncesi İstanbul Adliyesi önünde çevre illerden binlerce insan topladılar. Bizim halkımız mağdura destek olur ama mağdura yatanı desteklemez.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ: Şu ana kadar 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi ve tutuklandılar. Tetiği çektiği iddia edilen bir kişi de aranıyor. Yakın zamanda kolluk güçleri tarafından yakalanır ve adalete teslim edilir.

28 ŞUBAT HÜKÜMLÜLERİ: Uygulamada bir sıkıntı vardı. Cumhurbaşkanının cezayı hafifletme ve kaldırma yetkisi var. Ama Adli Tıp adeta cumhurbaşkanının yetkisini kullanmaya başlamış. Genelgemizi güncelledik. Artık Adli Tıp sadece sürekli hastalık, kocama gibi durumları tespit edecek, bunun derecesini yazmayacak. Orada takdir cumhurbaşkanının.

HDP DAVASI: Görülen bir davada görüş bildirmem. Bu, Anayasa'ya aykırı olur. Davalarda ne karar çıkar konusu üzerine hiç görüşüm olmadı, olmayacak. Şahsi kanaatim var ama onu da kamuoyu önünde açıklamam. (HDP'nin, dava seçim sonrasına bırakılsın talebi için) Davanın görülme gününü mahkeme başkanı belirler.

DEMİRTAŞ'IN SOSYAL MEDYA MESAJLARI: Hükümlülerin görüş günlerinde avukatları ya da aileleri onlardan aldıklarını sosyal medyaya aktarıyor. Hükümlüler cezaevinde sosyal medya kullanmıyor. Bu konuyu önemsiyoruz. Ne yapabiliriz diye çalışıyoruz, dünya örneklerine bakıyoruz.

ANAYASA PAKETİ: CHP, İP ve HDP'nin, Anayasa paketini görüşme için istenilen randevuya olumlu cevap vermemesi Anayasa teklifinin reddine ilişkin bir gerekçe içermiyor. Komisyon aşaması başlayınca tavırlarını göreceğiz. Bu düzenlemeye kökten karşı çıkmayı Türk halkı affetmez.