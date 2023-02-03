Turkuvaz Medya Merkezi, (TMM) dünyanın sayılı medya üslerinden biri. İnsan kaynağı ile teknolojik altyapısı ve yeni nesil iletişim süreçlerini yönetme becerisi ile müstesna bir kurum. Ama TMM etkileyici bir binadan ibaret değil. Burası, ülkenin ortak paydasını oluşturan değerlerin savunulup yaşatılması, demokrasinin gelişmesi, dezenformasyonla mücadele ve zihinleri esir alan algoritmalar çağında halkın doğru bilgiye erişme hakkının korunması misyonuyla da çalışan entegre bir haber merkezi.

Dün, TMM'de "Türkiye Yüzyılı Zirvemiz" vardı. Esasen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye 2023 vizyonu ile başlattığı, Cumhuriyetimizin 100. yılında ise "Türkiye Yüzyılı" perspektifi kazandırdığı, akıl fikir paylaşımı platformunun güncellenmiş versiyonunu hayata geçirdik. Ülkenin gündeminde hangi konu varsa masanın iki tarafını ortak bir zeminde buluşturarak aynı zamanda "çözüm ortağı" olduğumuz bu model, paydaşların ilgisi ve fayda görmesiyle de sürdürülebilir bir kimlik kazandı.

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Ben, "Yeni Yüzyılın Savunması" panelini yönettim. Bu vesile ile...

Prof. Dr Atilla Doğan'a (TUSAŞ), Mustafa Yaman'a (ASELSAN), Dr. Sartuk Karasoy'a (ROKETSAN), Semih Demirtoka'ya (HAVELSAN) ve Bülent Soydal'a (STM) teşekkür ediyorum.

Neden?

Çünkü, geleceğin dünyasını ve bu dünyada Türkiyemizin yer alma çabasını anlattılar, umut saçtılar. Onların teknisyen pozisyonunu ayrıştırarak belirteyim ki...

Dinlediklerimizden... Pazartesi günü 6'lı Masa'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne dair eksiklikleri, boşlukları ve zorlama ifadeleri kolayca ortaya çıkardık. Örneğin, 2.300 madde içinde "uzaya" ilişkin tek satır olmamasını yadırgadık.

Bakınız... Yukarıda tek tek saydığım şirketler ve mesafe kat ettikleri alanlar bile Türkiye'nin yeni asırda gelişmiş ülkelerle arasındaki açığı kapatması için cesaret verici başlıklar içeriyor:

"Yapay zeka, nörobilim, insanmakine entegrasyonu, artırılmış gerçeklik, görünmezlik teknolojileri, uzaya erişim, uzay araçları, uzayda yaşam, biyoteknoloji, otonom cihazlar, robotik kabiliyetler, hipersonik sistemler, kriptoloji, enerji hasadı ve depolama!"

Yani... Bunlar için okyanus ötesine gitmeye gerek yok. Hepsini Ankara ve çevresinde görmek mümkün.

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Ve bir kritik detay daha...

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Vahit Kirişci de konuğumuzdu. Değindiği hususları sayfalarımızda bulacaksanız. Fakat bir konu var ki... Hatırlatmadan geçemeyeceğim. Nedir o? Maalesef, Avrupa'dan "aferin bekleyen" kompleksli muhalefet!

Sn Kirişçi'nin şu tespitlerini altını çizmek gerek:

"Deriz ya 'Allah, her şeyin hayırlısını versin' diye. 'Allah, muhalefetin de hayırlısını versin.'

Hemen her şeyi yerlileştirdik ama muhalefeti millileştiremedik."

Bakan Kirişci, 6'lı Masa'nın bir nevi hükümet programı gibi sunduğu metin için "İntihal... Yani, kes-kopyayapıştır yöntemi ile çalıntı" demekten de kendini alamadı.