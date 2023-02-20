Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Sağlam zemin doğru teknik önceliğimiz

Asrın felaketinin ardından devlet yaraları hızla sarıyor. 10 ilde kurulacak yeni şehirlerin yerleri belirlendi. Çevre Bakanı Kurum: İlk ihaleyi 22 Şubat’ta yapacağız

Yeni şehirler için ilk ihale 22 Şubat'ta

Altı dükkan, üstü daire dönemi kapanıyor

Mart ayında ilk temeller atılacak

Yeni konutlar 3-4 katlı olacak

İlk etapta 200-250 bin konutun inşaatına başlanacak

Yerel doku da gözetilerek bina tasarımı ve yeni kent planı yapılacak

Zemin etüdü en hassas olunan konu, vatandaşımız müsterih olsun

Eski kent merkezlerinde zemin etüdlerine göre imar kısıtı düşünüyoruz









Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la 6 Şubat depreminin ağır hasar verdiği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapımı devam eden geçici barınma merkezlerini inceledik. İşte Bakan Kurum'un anlattıkları:

Şehrin 100 yılını, tüm ihtiyaçlarını, buranın kültürünü yaşatacak ve daha güzelini yapabilecek anlayışla planlamaları başlattık. Depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz. Bu çalışma çerçevesinde vatandaşlarımızın, şehrimizin ihtiyaçlarını içerecek anlayışla Türkiye'deki tüm mimarlarımızla bu işin en ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık. Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro- bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik mühendislerimizle inceliyoruz. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız.

TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Doğru zemin, doğru teknikle. İstişareler sonucu belirlediğim iz yeni yerleşim yerlerimizde de doğru zemini bulmak için mikro bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarımız hızla devam ediyor.









GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Bakan Kurum "Şimdi, geçici barınma dönemindeyiz. Vatandaşımızın başını sokacak bir yerinin olması çok mühim ve öncelikli. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" diyor. Kurum'un da altını çizdiği gibi depremzedeleri çadırdan kurtarmak için zamana karşı yarışılıyor. Bir yandan konteynır kentler kurulurken diğer yandan da yığma binalar ve prefabrike konutlar inşa ediliyor. İçindeki oturma grubundan, mutfak eşyasına kadar temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanacak.









HASSAS DAVRANIYORUZ

Yeni şehirler için sağlam zeminli yer seçimi, proje ve ihale süreci devam ediyor. Bu illerde yeni kentin inşa edileceği alanlar da belirlendi. İlin milletvekilleri, valisi, belediye başkanı, iş insanları ve STK'ları ile görüşülerek karar verildi. Rezerv alanlarda zemin etüdü öncelikli konu. Nitekim Bakan Kurum, "Vatandaşımız müsterih olsun. Zeminin sağlamlığından, kullanılacak inşaat malzemelere kadar her türlü ayrıntıyı düşünüyoruz.Hassas devranıyoruz" dedi. Kurum; bu amaçla TOKİ koordinasyonunda, Emlak Konut, Yapı İşleri, Kentsel Dönüşüm, Mekânsal Planlama ve Milli Emlak Genel Müdürlüklerinin eşgüdüm içinde çalıştığının altını çizdi.









NİFAK TOHUMU EKENLERE İTİBAR ETMEYİN

Bakan Kurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat yapılıp, mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Kurum, "İlk etapta, hemen 200-250 bin konutun inşaatına başlayacağız. Hasar tespiti tamamlandıkça diğer konutların da yapımını gerçekleştireceğiz. Bizim için esas olan verdiğimiz söz. Yıkım nerede ise biz, tüm imkânlarımız ve gücümüzle oradayız. Kimseyi dışlamamız, ötekileştirmemiz, iş planında geriye atmamız söz konusu olamaz. Nifak tohumu ekenlere itibar etmeyin" dedi.









APARTMAN ALTI DÜKKÂN YOK

1 AY içinde ilk temeller yükselecek. Deprem bölgesinde 2-3 ay içinde kalıcı ve güvenli konutların şantiyeleri görülecek. Kurum, kent ve konut tasarımında yerel dokunun, sosyolojinin de gözetileceğini, "altı dükkân, üstü daire döneminin ise kapanacağını" da vurguladı.









ARSA KARŞILIĞI TAKAS

Kurum, "Eski kent merkezlerinde ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüdler yapmak suretiyle vatandaşımızı da mağdur etmeyecek anlayışla gerek imar kısıtı, gerekse yapılaşma şartlarının hepsini yeniden gözden geçireceğiz. Tek katlı ve yatay mimaride dükkânlar açılmasını planlıyoruz. Arsa karşılığı takas veya yeni yapılan konutlardan teklif edeceğiz.