Sonda söyleyeceğimi, başta söyleyeyim...

Bana göre...

Bu saatten sonra cumhurbaşkanlığı seçimi büyük ölçüde neticelenmiş, hatta CHP'ye yeni genel başkan bulma ve muhalefeti dizayn süreci başlamıştır!

Merhum Süleyman Demirel'in çetrefilli siyasi durumlar için özlü sözleri vardı. Mesela "Çatal kazık toprağa batmaz!" derdi. Atasözündeki "çatal kazık" benzetmesi çok başlılığı ifade etmekteydi. Zira yere sağlam batması açısından kazık tek uçlu olmalıdır. Ancak bu şekilde işlevini yerine getirebilir. Eğer bu çatallı bir kazıksa toprağa çakmak mümkün olmaz. Bu da çok başlılığın başarıyı engellemesini anlatır!

Bugün 6'lı Masa'nın geldiği, daha doğrusu taşıyıcı ayaklarından biri kırıldığı için düştüğü durum budur. Esasen baştan beri de farklı değildi. CHP'li her türden aktör ve medya faktörü Kemal Kılıçdaroğlu'na oynuyor, İP Genel Başkanı Meral Akşener ise "Bizim de sayemizde seçildiler" dediği İmamoğlu ve Yavaş ismine açıktan yatırım yaptığını gizlemiyordu. Beklendiği gibi testi çatladı ve içinde ne varsa, dışına da onu sızdırdı!

Kaderin garip cilvesi...

Şu anki şartlar Cumhur İttifakı'nı zorlarken, Millet İttifakı bileşenleri adeta 14 Mayıs'ın sonucunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehine tescil edercesine gelgitler yaşıyor. Masanın kritik aktörü İYİ Parti için, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İP" demesi boşuna değilmiş. Şu anda karşılaştığımız manzara tam bir "İP cambazlığı!" Bu, öyle bir İP cambazı ki aynı zamanda bir "siyasi jonglör!" Siyaseti, "İP" üzerinde yapan, aynı anda birbirinden farklı çıkarları bir jonglörün lobutları düşürmeden çevirmesi misali sürdüren bu oluşuma ne denir?

"Aman ne kadar maharetli ve vatanseverler" diye mi bakılır?

Yoksa...

"Kırk tilkinin kuyruğunu birbirine değdirmemeye çalışırken siyaseten kısa devre yapan zoraki birliktelik" diye mi düşünülür?

***



Kabul, yine Demirel merhumun dediği şekli ile...

"Siyasette 24 saat uzun, 1 hafta kısadır!"

Ama yine de gelinen noktada...

Sn. Akşener'in açıklamaları yenilir yutulur gibi değildir. Ayların birikimi bir öfke patlamasına dönüşmüştür. Ve siyasette eşine ender rastlanır biçimde İP lideri, CHP liderine güven duymadığını söyler, onu şahsi ikbal peşinde koşmakla suçlarken, aynı partinin yani CHP'nin iki belediye başkanından birini cumhurbaşkanı adaylığı için göreve çağırmıştır.

Daha da ilginci...

İstediği adaylar Masa'dan onay almayınca, düne kadar sahiplendiği Masa'yı gayrimeşru çizgisine oturtacak kadar iddialı sözler serdetmiştir.

Öyle ki...

"6'lı Masa millet iradesini kaybetmiştir" diyerek Masa'yı fiilen dağıtmıştır.

Artık, yepyeni bir süreç başlamıştır.

Örneğin...

İki belediye başkanı, Akşener'in çağrısıyla değil de "Millet bizi göreve çağırıyor" diye sahne alabilir. Ya da CHP Genel Başkanlığı için pazarlığa oturabilir.

Veya

Akşener, "Şartlar değişti diyerek, kendi adaylığını ilan edebilir!" Ve nihayet...

HDP, açıktan 5'li Masa'ya yanaşıp "Hakiki 6'lı Masa'yı kurdurabilir!"

Bekleyip göreceğiz...

Bilinen tek şey...

"Kumar Masası'nın dağıldığıdır!"