9 Nisan'da milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulması ile seçim yarışının hakiki manada başladığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı aldığı 10 Mart'tan bugüne kadar geçen süre, siyasette ısınma antrenmanlarına ve takım tertibini oturtma arayışlarına sahne oldu. Bugünden bayram sonrasına kadar geçecek takvimin, beyannamelerin sunulduğu, adayların sahaya çıktığı, TV ve sosyal medyanın kullanıldığı hararetli dönem olacağı öngörülebilir. Sanırım, seçime son üç hafta kala güçlü kozların açıldığı, seçmenin sağduyusuna hitap edilen kritik ve belirleyici düzlüğe girilmiş olacak.

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