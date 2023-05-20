AK Parti Seçim Beyannamesi'nin, "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" başlıklı kapsamlı versiyonunun 176. Sayfa'sı önümüzdeki dönem için büyük önem taşıyor ve önceliğini koruyor!

Biliyorsunuz...

Cumhurbaşkanı seçimi 2. Turu öncesinde, her yöntemle TL'ye ulaşıp dövizde suni talep ve fiyat oluşturmak isteyen çevrelerle Merkez Bankası arasında sert bir mücadele yaşanıyor. Banka yönetimi, seçim ortamı nedeniyle olsa gerek, siyasi sonuçları da olabilecek kritik kararlarını, kabinedeki yetkili ve sorumlu isimlerle yeterince istişare edemiyor. İster istemez, sonradan düzeltmeli tedbirlerle ilerlemek durumunda kalıyor!

Bu güncel tespitin ardından, başlıkta dikkati çektiğim 176. Sayfa'nın detayına girmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı siyasi taahhüt özetle şöyle:

"...AK Parti'nin 20 yılı aşkın birikimini ve dinamizmini yansıtacak olan ekonomi ekibimiz etkin bir koordinasyon içinde görev icra edecektir. Ekibimiz; kamu, özel kesim ve sivil toplum ile diyalog ve istişare içinde makroekonomik politika çerçevemizi güncelleyecek, yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşacaktır.

... Ekonomik politikaların sosyal politikalarla bütüncül bir anlayış içinde şekillendirilmesi doğrultusunda Ekonomik ve Sosyal Konsey düzenli aralıklarla toplanacak ve buradan çıkan öneriler ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçirilecektir!"

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28 Mayıs'taki seçim sonrası Türkiye ekonomisi için bam teli burada, yani Anayasa'nın 166. Maddesi'nde...

"Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur..."

Kuruluş öyküsü her ne kadar 2001 yılına kadar uzanıyorsa da anayasal danışma mekanizması olması 2010 yılındaki anayasa değişikliğine dayanıyor. 2018 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre revize edilen çerçeve kanun karşımıza çıkıyor.

İşin başından beri...

Ekonomik ve Sosyal Konsey'in (ESK) "Ekonomik istikrarın tesisinde, büyümenin hızlandırılmasında, sosyal adaletin sağlanmasında, işsizliğin önlenmesinde, demokrasinin güçlendirilmesinde Hükümete ve gerektiğinde Meclis'e ülke gerçekleri ve geleceği konusunda görüşler bildirme ve sorumluluk paylaşma suretiyle katkılar sağlaması" bekleniyor.

AK Parti hükümetlerinin ilk dönemlerinde ESK etkili bir şekilde işletildi. Ekonomi ile ilgili tarafların en geniş tabanlı temsilinin sağlanmasını bizzat Sn. Erdoğan temin etti. Lâkin ESK, anayasal danışma organı haline dönüştürüldüğü 2010 yılından bu yana toplanamadı. Bunun yerine işçi, işveren, memur, esnaf, çiftçi örgütleri ve finans kuruluşlarının temsilcileri ile ayrı ayrı toplantılar yapılageldi.

Şimdi...

Meclis'teki yemin töreninin tamamlanması ve yeni kabinenin açıklanmasını müteakip ESK'nın toplanmasında büyük fayda var. Sn. Cumhurbaşkanımızın faizleri düşürme, yatırım ve ihracat yoluyla ekonomiyi büyütme, istidamı artırma, enflasyonu düşürme esaslı ekopolitik duruşunun hem 1,5 yıllık uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi hem de ileriye dönük ince ayar gerektiren alanların belirlenmesi ve böylece seri adımlar atılması çok ama çok gerekli. Bunun için uzun uzun konuşmaya bile gerek yok. Herkes neyin ne olduğunu biliyor aslında. Tam da bu nedenle ilgili taraflardan öncelikli 10 sorun ve 10 çözüm önerisini önden göndermeleri istenebilir. Böylece ilk ESK, siyasi ve bürokratik çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz hedef odaklı olarak toplanır. Güncellenecek programa olabilecek en geniş destek sağlanır.