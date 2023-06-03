TBMM Genel Kurulu'nda herkesin görebileceği şekilde "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!" yazısı vardır. Egemenliğin kaynağı yazılı olmasına yazılıdır da 103 yıllık Meclis tarihinde, bu sözün hakiki manasını bulduğu dönemler -maalesef- sınırlıdır.

Egemenliğin millet dışındaki ortakları, vesayet odakları ve kayıt dışı siyaset unsurları, "İktidar ama muktedir olması istenmeyen" siyaseti hem şekillendirdiler hem de anayasal kurallara bağladılar. Yetmedi! Muhtıralar, darbeler, post modern darbelerle güya "demokrasiye balans ayarı yaptılar!" Daha doğrusu yaptıklarını zannettiler. Aslında, milletin iradesinin üstünden silindir gibi geçtiler.

Ne mutlu ki... Bu aziz millet, sandık yoluyla devletin yönetimine meşruiyet temelinde her zaman el koymayı başardı. "Millet için millete rağmen" anlayışını tarihin karanlık sayfalarına gömdü.

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