AB hamlemiz ekonomiye olumlu yansıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılmasına önümüzdeki hafta başlayacağız. Türkiye ekonomisine çarpan etkisi yapacak Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerini hızlandıracağız. Enflasyonu kısa sürede tek haneye indireceğiz

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki tarihi NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi:

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ: Başdanışmanım Çağatay Bey Brüksel'de Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularını görüşecek. Bunların Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Türkiye ekonomisine çarpan etkisi yapacak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerini hızlandıracağız. AB'nin son devlet başkanları zirvesinde, Türkiye-AB ilişkileri hakkında hazırlanması istenen raporun olumlu ve ileriye dönük olmasını bekliyorum. Verdiğimiz sözlerin her zaman arkasında durduk. Kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somut sonuçlarını en kısa zamanda görmek istiyoruz. AB'den göreceğimiz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız.







KÖRFEZ ZİYARETLERİ: Bu ziyarette umutlarımız var. Arkadaşlarım Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) dolaştı. Biz de bir heyetle gideceğiz. Vilnius'tayken Muhammed bin Zayed (BAE) aradı, "Ne oldu, nasıl gitti" diye. Dedik ki "Nasıl olsa haftaya çarşamba sizdeyiz. Orada etraflıca görüşürüz." Ziyaretlerimizde verecekleri destekleri bizzat görme imkânımız olacak. Daha önce "Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya hazırız" dediler. Bunu noktalamış olacağız. Yatırımlar belki bizde, belki Suudi Arabistan'da, Katar'da, BAE'de olacak.

EKONOMİ YÖNETİMİ: Ekonomi ehil kadroların elinde. Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz. Ekonomiyi güçlendirecek, Türkiye'yi büyütecek adımları atıyoruz. Yapılan çalışmaların, göreve getirilen ekibin olumlu yansımalarını da almaya başladık. 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolara çıktı. 1 aylık dönemde net rezervler 14.2 milyar dolar iyileşme gösterdi. Bu rakamlar ekonomi, finans, ticaret çevrelerine güven ve cesaret veriyor. Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz.

GELECEĞE YATIRIM: Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerimiz de başladı. Yaklaşık 4 milyon haneye sağlanan destek tutarı 40 milyar lirayı buldu. Bizim doğalgaz ve petrol gelirimizin bir bölümünü Aile ve Gençlik Bankası'na aktaracağız. Oradan da dul ve yetimlere, gençlere tahsis edeceğiz. Norveç bu işi başarıyla sürdürüyor. Petrol gelirlerinin bir kısmı rezerv olarak gelecek kuşaklara ayrılıyor.









'BİDEN LEHİMİZE TUTUM SERGİLİYOR'



ABD Başkanı Biden ilegörüşmemiz çok verimli geçti. Türkiye ile ABD, NATO müttefiki, stratejik ortaklığa sahip iki önemli ülke. 2021'de Biden ile kurulmasını kararlaştırdığımız stratejik mekanizma kapsamında kurumlarımız görüşmelerini sürdürmekte. F-16'ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi ülkemiz lehine tutum sergiliyor. Kendisi ve Dışişleri Bakanı "Biz, bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz" dedi.

İsveç'in katılım protokollerini onaylayacak merci TBMM'dir. Meclis'imiz atılan adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir.









DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE SEKTEYE UĞRAMADI



Düzensiz göçle mücadele hiçbir zaman sekteye uğramadı, uğrayamaz. Uygulamada birçok adımlar atılacak. Bunlar kâh polisiyedir kâh sınırlardaki uygulamalarımızdır. Türkiye'ye kaçak göçmen girişlerinin engellenmesi, yakalananların iadesi, Suriye'nin kuzeyinden olabilecek göçleri yerinde engellemek önemli. Vatandaşlarımız, düzensiz göçmenler konusunda gözle görülür değişiklikleri kısa zamanda hissedecek.



MUHALEFET TERÖRİSTLERLE YOL YÜRÜMEYE ÇALIŞTI



Ne oldu, hesap uzmanı çok başarılıydı, iyi hesap yapıyordu? Ama hesap kitap tutmadı. 38 milletvekilliğini, beraber seçime girdiği ve oyları toplamı yüzde 1'i bile bulmayan ortaklarına dağıttı. Şimdi "Kalayım mı kalmayım mı" hesabı yapılıyor. Türkiye'nin terörizmle mücadelesi NATO tarafından kabul görürken, bizim muhalefetimiz ne yazık ki teröristlerle yol yürümeye çalıştı. Feraset sahibi milletimiz, teröristlerle kol kola yol yürünmeyeceğini, ortaklıklar kurulmayacağını anlattı. Umut ediyorum ki muhalefet bu dersi almıştır.