Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in o sözü, bu sıralar siyasi kulislerin ana gündem maddesi. "Bir demokraside endişe verici olan hükümet krizi değil, ana muhalefet krizidir!"

Evet, bugün CHP içinde yaşanan, akıllara durgunluk veren olaylar dizisinin özeti de burada. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sık sık "Bunca yıl Başbakanlık yaptım, Cumhurbaşkanlığı yaptım, şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamadım" demesi de bu yüzden! Erdoğan'ın yakın zamandaki bir uyarısı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Dostlarımızla iktidar olacağız" söyleminin, ülke yönetimi ve geleceği açısından ne kadar riskli olduğunun da bir özeti gibiydi:

"14 ve 28 Mayıs seçimleri uzun yıllar konuşulmaya devam edecektir. Millet olarak nasıl bir badire atlattığımız, nasıl bir uçurumdan döndüğümüz zamanla anlaşılacaktır!.. Bütün parti genel başkanları ile iki belediye başkanının, 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olacağı bir sistem bizi nereye götürürdü? Felakete götürürdü..."

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CHP ileri gelenleri,tartışmasına devamededursun, her gün ortalığa saçılanentrikalar, FETÖ yöntemlerini aratmayankaset kumpasları, seçmenin nedenböyle bir yapıya iktidarı teslim etmediğinin,yani milli ferasetin de açık göstergesi!...Bir yanda Erdoğan'ın hizmet siyaseti ve toplu açılışları sırasındaki,sözü... Milletin hayatını kolaylaştıran projelere odaklanmayı içerenifadesi.Diğer yanda ise... Bir başkaVe o uygulama üzerindenkamuoyuna yansıyan siyasi tezgahtoplantısı!

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Dilerseniz önce, İBB Başkanı'nun konuşlanmasına birbakalım...Değişim için bayrak açan, hatta Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'ndeki son yemekte Kemal Bey'e,diyecek kadar ileri giden İmamoğlu,sorusuna,manevrasıyla karşılık verecek kadar da hazırlıklı. Gel gör ki... Ekrem Bey, cumhurbaşkanı yardımcı sıfatıyla (adayı olarak değil) tanıtılıp meydan meydan dolaşıp Kılıçdaroğlu'na oy ister gibi görünürken, aslında şahsi siyasal kampanyasını yürütmedi mi? Ortadaki başarısızlığın, seçim yenilgisinin asli ortaklarından biri olmaktan kurtulabilir mi?Peki, Ekrem Bey'le -kaçak göçek-yapan CHP yönetici elitine ne demeli? Seçimi kaybetmenin failleri arasında o isimler yok mu? Kemal Bey'e seçim kazandıramayan, eskimiş, yıpranmış isimlerden medet ummak da neyin nesi? Ayrıca... Kılıçdaroğlu'na ihanet edenlerin, yarın İmamoğlu'na da kazık atmayacaklarının garantisi var mı? O gizli saklı zoom toplantısında, Ekrem Bey'in sanki üst amirleri gibi konuşması karşısında eziklik dahi hissetmeyen sözde kıdemli siyasetçiler, yarın partililerin yüzüne nasıl bakacaklar? Konuşmalarında, Kemal Beyi' devirmek dışında sadece kendi ikballerini düşündükleri apaçık belli iken, o ekipten bu millete bir hayır gelir mi?İyi deElbette var. Herzamanki gibi zamana oynaması. Sağısolu oynayan kadroları birbirine kırdırması.mantığı ile hareketetmesi. Kişileri ve problemleri askıda bırakıpsiyaseten çürütmesi. En yakın arkadaşlarındanbile sakındığıNereden baksanıztutarsızlık, nereden baksanız garabet!... Cumhurbaşkanıve sistem değişikliği hedefleyen CHP, asılhesaplaşmasını kendi içinde yaşayacak vemuhtemelen CHP küçülürken yeni partilerinde doğumunu müjdeleyecek!