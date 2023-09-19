Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu vesilesiyle New York'tayız.

BM Binası'nın tam karşısında tüm ihtişamıyla Türkevi yükseliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde konaklıyor ve ikili temaslar için dünya liderleri buraya geliyor... Gürcistan, Cezayir, Polonya, İtalya, İsrail, Yunanistan, Malezya... Elbette NATO Genel Sekreteri... Amerikan Yahudi toplumu temsilcileri... Teknoloji ve uzay deyince akla gelen ilk iş insanı Elon Musk...

1977'de Dışişleri Bakanı merhum İhsan Sabri Çağlayangil'in girişimleri ile satın alınan bina, Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından temeli atıldıktan sonra, Eylül 2021'deki açılışla bugünkü haline büründü. Önceki yıllarda BM'deki küçük ofis katlarında veya otellerde yapılan resmi görüşmelerin Türkevi'nde gerçekleşmesi, devlet ve hükümet başkanlarının da etkilendiklerini ifade etmesi başlı başına bir prestij kaynağı.

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Dünyada hemen hiçbir liderenasip olmayan coşkulu karşılama ve sevgigösterisi, artık bir klasik... Gittiği her ülkedeTürk vatandaşları yanında, dost ve kardeşülke insanlarıyla da samimi bağlar kuranErdoğan, bu etkileyici tabloyla elbette küreselnizamın geleneksel temsilcilerine de mesajgöndermiş oluyor.Bir başka ayrıntı iseile buluşmadan... Tabii ki Türkevi'ne kadar gelen Musk ile uzay, çevre dostu teknolojiler konuşuldu konuşulmasına da asıl önemlisi mekanik bir Amerikalının alışkın olmadığı doğallık ve samimiyette gizliydi... Musk'a, eşinin nerede olduğunu soran, 3-3.5 yaşlarındaki oğlu ile yakından ilgilenen, futbol topu hediye eden Erdoğan, organik siyasetin global aktörü konumunda.Merhum, içeride birbirini yiyen Türk insanına her zaman,çağrısı yapardı. Kuşkusuz sorunlarımız, sebat gerektiren ekonomik eşiklerimiz, yıkıcı boyuta varabilen dâhili rekabetimiz söz konusu. Ama sorunlar geçici, Türkiye baki. Liderliğinin motivasyonu, eski dünyayı sorgulayan dili, kazan-kazan anlayışına dayalı dış politikası ile Türkiye, yeni dünya düzeninin ayak seslerinin duyulduğu bu yıllarda pozitif yönde ayrışıyor.

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Dün, A Haber Genel Yayın Yönetmeni'le önce Türkevi'ne uğradık, ardından da BM tarafına geçtik. Genel Kurul binasını gezdik. Türk belediyelerinin örnek çevreci projelerinin takdim edildiği koridorlarda kısa bir tur artık. Uluslararası medya panayırının kurulduğu BM Bahçesi ise hakikaten çok renkli idi. Doğaldır ki BM Kampüsü'nde farklı milletlerin izleri var.Bilindiği gibi'nin o meşhur sözü, bronz bir plakaya yazılmış ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor:Size şunu söyleyebilirim ki... Çok da uzak olmayan bir gelecekte BM'de,imzasını da okuyacağız.Bakınız, BM bahçesinde, yıkılan Berlin duvarının üç parçası sergileniyor.Soğuk savaş döneminden kalan, artık huzur, refah ve istikrar üretemeyen uluslararası örgütler birer birer reforme edilince, zihni duvarların yıkılışını sembolize eden bir eserin altında Türkiye mührü olacak!...NY'ta belirgin şekilde farkına vardık ki...Açıklanan Orta Vadeli Program, yabancıların ilgisini çekmiş ve yeniden Türkiye ajandası oluşturmuş. Buna karşın, net birda çekilmiş. Parasal sıkılaştırmanın devamı ile OVP'ye güven ve sermaye akışı arasında bir bağ kurulmuş. Kanımca Bakande bu durumu yakinen biliyor. Merkez Bankası Başkanı'ın Ankara'da kalmasını, Sn. Şimşek'in NY'ta bulunmasını biraz da bu gözle görmek gerek!