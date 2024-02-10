Gündem, çok başlıklı, değişken ve yoğun.

Yerel seçim çalışmaları ve aday açıklamaları tüm hızıyla sürüyor. AK Parti yine en hazırlıklı siyasal kurum olarak ön plana çıkıyor. CHP, genel başkan değişimi ile aradığı huzur ve dengeyi bulamadığı gibi aday belirleme süreçlerinde de acemilikler yapıyor. Son ana kadar pazarlığı sürdüren DEM Parti ise -Kandil'in beklentisi doğrultusunda- kendi gücünü test etmek istiyor. Nitekim dün itibarıyla İstanbul Belediyesi için eş başkan modeli ile Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ismini sahneye sürdü. Bu hamleyi, 31 Mart'ın ardından başlayacak 3.5 yıllık seçimsiz dönemi, yenilenmesi umulan çözüm sürecine politik yatırım olarak da okumak mümkün. Tabii malûm adaylar kritik bir anda istifa edip, Ekrem İmamoğlu'na alan açmazlarsa! Veya alacakları oy oranı ile boylarının ölçüsünü almazlarsa... Bu arada... Yeniden Refah ve HÜDAPAR, yerel ölçekte sürprizlere imza atarlarsa şaşırmamak lâzım.

Siyasetin yanı sıra ekonomi sahası da hareketli. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, 2024-26 yıllarına dönük enflasyon hedefini koruması (sırasıyla % 36, % 14, % 9) ayrıca, kredi kartı harcamalarına sınırlama sinyali vermesi, asgari ücret başta olmak üzere dar ve sabit gelirlilere yapılan ödemelerin enflasyonist baskı unsuru olduğunu ima etmesi, elektrik ve doğalgazda fiyat ayarlaması planlanmasını önden duyurması hayli ilginç bulundu!

Ancak ben bu yazıda, Türkiye'nin stratejik çıkarlarına ilişkin hassas bir merkezi ele almayı istiyorum. Neden? Çünkü bölgemizdeki jeopolitik hesaplar, milli güvenliğimiz ve ekonomik istikrarımızla doğrudan bağlantılı olmayı sürdürüyor da ondan!

Dedi ki...

"Yanı başımızda -Gazze'de- bir soykırım yaşanıyor. Biz rahat rahat KKTC'de yaşıyoruz. Niye? Türk askerinin varlığından dolayı!" Ve ekledi... "Ana vatanımızın gücü kadar güçlüyüz!"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da gerçekleştirdiğimiz sohbetin mühim noktalarını aktararak başlamak istedim. Zira Ada'nın, Türkiye'ye bakışı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar döneminde belirginleştiği kadar geçmişte pek pozitif olmamıştı! İşte bu yüzden Kıbrıs Türkünün davası, Türkiye için milli davadır!

Bu sıralar gerek AB gerekse BM, Kıbrıs Dosyası'nı bir kez daha açma, artık uygulanması olanaksız modelleri canlandırma arayışında. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e güven duyulduğu için Türk tarafı, Kıbrıs Şahsi Temsilcisi atamasına itiraz etmedi. Fakat Maria Angela Holguin Cuellar'a, zemin yoklaması için 6 aylık süre tanındı. Bu adım, Kıbrıs müzakerelerinin başladığı anlamına gelmiyor. Gerek Türkiye gerekse KKTC, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü içermeyen yaklaşımların ortak zemin oluşturmayacağını ısrarla vurguluyor. Ki bu hususu Bakan Ertuğruloğlu da kayda geçirdi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ile (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin), AB'nin yıllara sari yanlış kararlarının Ada'yı kalıcı çözümden uzaklaştırdığını söyledi.

Ertuğruloğlu, ABD'nin, Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldırmasını hatırlattığımızda ise özgüvenli bir şekilde şu tespiti paylaştı:

"Rum tarafı istediği kadar silahlansın. Bu coğrafyada Türkiye'ye karşı askeri bir başarı sağlama şansı sıfır bile değil. Boşu boşuna para harcıyorlar, kendi halklarını uyutuyorlar. Akıllı olsalar Türkiye ile iyi ilişkiler içerisine girmenin yolunu bulurlar!"

Elbette Kıbrıs'ta hassas bir mesele var. Yabancıların mülk edinimi. KKTC'de avukatlar, tapuya tescil gerekmeden gayrimenkul alım-satım belgesi düzenleyebiliyor. Farklı uyruklu Yahudi topluluklarının kuzey Kıbrıs'ta mülk alması ciddi bir mevzuat boşluğunu ortaya çıkardı. Ada'da toprak satılmasını önleyen, sadece uzun süreli üst kullanım hakkına imkân veren bir yasal düzenleme tamamlanmak üzere.

Özetle...

Doğu Akdeniz'e donanma yığan, İsrail'in katliamlarına arka çıkan, Suriye ve Kıbrıs Rum kesimine askeri yığınak yapan ülkelere ve asıl niyetlerine odaklanmayı asla bırakmamak gerek.