Öldürülen 30 bin insan. (Ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk!) Yıkılan veya harabeye dönen 175 bin bina. (Bu tablo, Gazze'nin yarısının yok edildiği anlamına geliyor!) Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 7 Ekim 2023'ten bu yana yerinden edilen 1.7 milyon masum insan. (Ki bu, Gazze nüfusunun yüzde 80'den fazlasını oluşturuyor!) 143 günde yağdırılan 70 bin ton bomba! (6 Ağustos 1945'te Japonya'ya atılan atom bombasının 6 katı büyüklüğünde katliam!)

Ayrıca... Son olarak Refah bölgesinde açlığa, ilaçsızlığa mahkum edilen, hayatta kalmak için son mücadelesini veren milyonlar. Ve İsrail savaş makinesi şimdi sivillerin kıstırıldığı bu dar alana saldırmaya hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bulunduğu her uluslararası platformda Gazze'deki soykırıma karşı duruşu temsil ettiğini, dünyanın vicdanını harekete geçirmeye çabaladığını yakinen biliyoruz. Peki ya, "Yapar gibi görünenler?" Yani, Gazze'de ateşkesi savunduğunu, iki devletli çözümü desteklediğini söyleyip sütre gerisine çekilenler... Onlar, 1948'den bu yana Filistin coğrafyasında akan kanın sorumluları olmaya devam edecekler. İşte, samimiyetten uzak bu ülkeler topluluğu ile İsrail'in işlediği insanlık suçlarına açıktan yol verenler, bugünden yarına tohumu atılan problemlerin kaynağı olarak görülecekler.

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Can pazarında, varlık-yokluk sınırındaki Gazze için ekonomik görünüme ve geleceğe dair bir şeyler söylemek zor. Lakin bu konuda yeterince yazı veya araştırmaya ben rastlamadım. Eldeki en dikkate değer çalışma'na (UNCTAD) ait. Üstelik İsrail'in Gazze ablukasını başlattığı 2006 yılından 2023 yılına kadar süren dramatik gelişmeleri bu sayede analiz etmek mümkün. Şu an, savaşlara ve çaresizliğe lanet ettiren istatistiki bilgiler de söz konusu. Hatta 2022 yılsonu verileri ile 7 Ekim 2023 sonrasındaki acı gerçekler de tüm sarsıcılığı ile karşımızda!...1 milyon 350 bin olan Gazzenüfusu, 2023'te 2.2 milyona çıkmış.Ki İsrail, işte bu nüfusu sürmek, yoketmek amacında.2.7 milyar dolar olan Gazze'ninmilli geliri ise 2022'ye kadar yerindesaymış. İsrail saldırılarının başladığı2023 Ekim'inden itibaren 655 milyondolar azalarak 2 milyar dolara inmiş.Üstelik milli gelirdeki bu kaybın 525milyon doları 7 Ekim'den sonrayaşanmış.93 bin olan Gazzeli işsiz sayısı2023'te 421 bine çıkmış.17 yıl önce yüzde 35, 2022'deyüzde 45 olan işsizlik oranı 7 Ekimbombardımanlarının ardından yüzde79'a fırlamış!1.994 dolar olan kişi başına milligelir, 7 Ekim 2023 sonrası 929 dolarakadar gerilemiş!2022'de yüzde 65 olan yoksullukoranı da 7 Ekim 2023'teki İsrailsaldırıları ile yüzde 96'yı aşmış!...Her yıl ortalama yüzde 10 büyüme performansı göstermesi kaydıyla Gazze'nin, 2006 yılındaki ekonomik şartlara (ki o da sefalete eşit) erişebilmesi en erken 2035 yılından sonra mümkün olabilecek.