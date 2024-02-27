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Haberler Okan Müderrisoğlu Ablukadan soykırıma... Gazze’de ölçülebilir gerçekler!
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OKAN MÜDERRİSOĞLU
27 Şubat 2024, Salı OKAN MÜDERRİSOĞLU

Ablukadan soykırıma... Gazze’de ölçülebilir gerçekler!

Öldürülen 30 bin insan. (Ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk!) Yıkılan veya harabeye dönen 175 bin bina. (Bu tablo, Gazze'nin yarısının yok edildiği anlamına geliyor!) Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 7 Ekim 2023'ten bu yana yerinden edilen 1.7 milyon masum insan. (Ki bu, Gazze nüfusunun yüzde 80'den fazlasını oluşturuyor!) 143 günde yağdırılan 70 bin ton bomba! (6 Ağustos 1945'te Japonya'ya atılan atom bombasının 6 katı büyüklüğünde katliam!)
Ayrıca... Son olarak Refah bölgesinde açlığa, ilaçsızlığa mahkum edilen, hayatta kalmak için son mücadelesini veren milyonlar. Ve İsrail savaş makinesi şimdi sivillerin kıstırıldığı bu dar alana saldırmaya hazırlanıyor!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bulunduğu her uluslararası platformda Gazze'deki soykırıma karşı duruşu temsil ettiğini, dünyanın vicdanını harekete geçirmeye çabaladığını yakinen biliyoruz. Peki ya, "Yapar gibi görünenler?" Yani, Gazze'de ateşkesi savunduğunu, iki devletli çözümü desteklediğini söyleyip sütre gerisine çekilenler... Onlar, 1948'den bu yana Filistin coğrafyasında akan kanın sorumluları olmaya devam edecekler. İşte, samimiyetten uzak bu ülkeler topluluğu ile İsrail'in işlediği insanlık suçlarına açıktan yol verenler, bugünden yarına tohumu atılan problemlerin kaynağı olarak görülecekler.

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Can pazarında, varlık-yokluk sınırındaki Gazze için ekonomik görünüme ve geleceğe dair bir şeyler söylemek zor. Lakin bu konuda yeterince yazı veya araştırmaya ben rastlamadım. Eldeki en dikkate değer çalışma Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na (UNCTAD) ait. Üstelik İsrail'in Gazze ablukasını başlattığı 2006 yılından 2023 yılına kadar süren dramatik gelişmeleri bu sayede analiz etmek mümkün. Şu an, savaşlara ve çaresizliğe lanet ettiren istatistiki bilgiler de söz konusu. Hatta 2022 yılsonu verileri ile 7 Ekim 2023 sonrasındaki acı gerçekler de tüm sarsıcılığı ile karşımızda!
Örneğin ablukanın başladığı 2006'da...
1 milyon 350 bin olan Gazze nüfusu, 2023'te 2.2 milyona çıkmış. Ki İsrail, işte bu nüfusu sürmek, yok etmek amacında.
2.7 milyar dolar olan Gazze'nin milli geliri ise 2022'ye kadar yerinde saymış. İsrail saldırılarının başladığı 2023 Ekim'inden itibaren 655 milyon dolar azalarak 2 milyar dolara inmiş. Üstelik milli gelirdeki bu kaybın 525 milyon doları 7 Ekim'den sonra yaşanmış.
93 bin olan Gazzeli işsiz sayısı 2023'te 421 bine çıkmış.
17 yıl önce yüzde 35, 2022'de yüzde 45 olan işsizlik oranı 7 Ekim bombardımanlarının ardından yüzde 79'a fırlamış!
1.994 dolar olan kişi başına milli gelir, 7 Ekim 2023 sonrası 929 dolara kadar gerilemiş!
2022'de yüzde 65 olan yoksulluk oranı da 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırıları ile yüzde 96'yı aşmış!
Gelinen aşamada...
Her yıl ortalama yüzde 10 büyüme performansı göstermesi kaydıyla Gazze'nin, 2006 yılındaki ekonomik şartlara (ki o da sefalete eşit) erişebilmesi en erken 2035 yılından sonra mümkün olabilecek.

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