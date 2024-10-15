Kabine ne zaman değişecek? Hangi bakanlar değişecek?

Bu soruların cevabını verecek tek isim var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Peki, kabine revizyonuna dair yorumlar neden piyasada alıcı bulmaya başladı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerinden dönüşte uçakta bir meslektaşımızın sorusu üzerine genel çerçeveyi çizdi.

Soru, özetle şöyle idi:

"Sn. Cumhurbaşkanım, AK Parti'de bir değişim süreci var. Siz bir yenilenme olacağını söylüyorsunuz. Bu değişim sadece kadrolarda mı olacak, yoksa parti programında, parti tüzüğünde bir değişim de görür müyüz?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kısaca şu cevabı verdi:

"Parti programımız sürekli değişime tabidir… Bu yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi kabinede de duruma göre bazı değişiklikler olabilir!"

Burada kilit vurgu, "Yeni süreç!"

Nedir o süreç?

AK Parti'nin, 13 Ekim'de başlayan ve 2025 yılı Nisan ayına kadar tamamlanması beklenen kongre takvimi. Büyük Kongre; belde, ilçe ve il başkanları değişimi yanında, AK Parti'nin MKYK ve MYK'sını, TBMM grup başkanvekilleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kapsayan yenilenme ve dönüşümün ta kendisidir.

Demek ki bir süreçten söz ediliyor. Yani, bugünden yarına büyük kabine revizyonundan bahsedilmiyor. Kısa vadede, istisnai bayrak değişimleri için kapı açık bırakılıyor.

Gel gör ki…

"Değişiklikler olabilir" ifadesi duyulduğu andan itibaren, bakan toto başlıyor. Bu faaliyet, kendi kendisini doğrulayan kehanete de dönüşüyor. Tutarsa ne âlâ. "Ben demiştim" diyenden geçilmiyor. Toto tutmazsa, iddiaları piyasaya sürenler unutulup gidiliyor!

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… Burada:Asli kaynağı meçhul fakat birbirineeklenerek ilerleyen sözlü bir mekanizma işliyor.Teşkilatların şikâyetlerine kulak veriliyor.Milletvekillerinin yakınmaları kaydageçiriliyor.Medyanın ve yerel kamuoyu oluşturansimaların fısıltıları yaygınlık kazanıyor.… Troller olarak adlandırılanfigürler sistematik yıpratma kampanyalarındabitirici darbeyi indirmek için fırsat kolluyor!Bu noktada sadece AK Parti'ye indirgenemeyecek şekilde Türk siyasetinin genel karakteristiği ile siyasetle meşgul olan baskı ve etki gruplarının rolleri ağır basıyor. Makul sayılabilecek eleştirilerin ötesinde, beklentisi karşılanmayan, mevzuatı zorlayan talebine karşılık bulamayan, yakınlık duyduğu ismin görev almasını amaçlayan yığınla aktör ve faktör devreye giriyor!

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İsmi sürekli ortada dolaştırılan bakanlarister istemez bu akıma kapılabiliyor. Dikkatidağılıyor, iş verimi düşüyor, zamana oynamayabaşlıyor.Bakanlık bürokratları işi gücü bırakıp,medya dedikoduları ile amel ediyor. Ayağınıgazdan kesip sağa sola kulak kabartıyor.Böylece orta-uzun vadeli bakış açısızedeleniyor. Her bakan, bakanlığını tanıyana,asgari kadrosunu kurana kadar haylivakit geçiyor. Radikal karar gerektiren işleryerine,icraat başlıyor. Onun da astarı yüzündenpahalıya mal oluyor.Mahkeme, Kadıya mülk değil. Devlet görevleri, belli bir dönem için takdir edilen, belirlenmiş siyasi programa göre ve mevzuat dâhilinde yürütülmesi gereken sorumluluklar içeriyor. Ana doğrultudan sapma olmaması kaydı ile belirli esneklikleri de içeriyor. Mühim olan makamların gelip geçici olduğunu unutmamak, emanete sonuna kadar sahip çıkıp hakkını vermek, gece yastığa başını huzurla koymak, görevi tevdi eden makamın teşekkürünü, milletin hayır duasını kazanmaktır. Yoksa bir anda türeyen ve aynı hızla kaybolan kişiler ve imkânlar aldatıcıdır. Ders almak isteyen için siyasi örnekleri canlı ve çoktur!