Ekrem İmamoğlu, "CHP Genel Başkanı olmalı mı?" Şu anda CHP'nin içine düştüğü bunalım "kişiye özgü çözüm bulma" arayışından kaynaklanıyor. Nitekim İstanbul'daki yerel yönetimden devşirdiği mali ve siyasi güçle, Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde ipotek tesis edebilecek kadar büyütülen İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını da bu şekilde dayattı. Seçim vaktinden neredeyse 3 yıl önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı sıfatı kazanmayı, kendisi için politik ve hukuki zırh olarak gördü. Doğrusu, öngörüsünde bir noktaya kadar başarılı da oldu. Gel gör ki bugünkü CHP, hızla kurumsallıktan ve köklerinden uzaklaşıyor. Ne pahasına olursa iktidara gelmek için tüm tuşlara basıyor. Ve elbette CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na sahip çıkıyor görüntüsünü kullanarak, kitleleri kışkırtıcı üslûba abanarak hem genel başkanlığını bir kez daha garantilemeyi hedefliyor hem de aradan sıyrılabilirse cumhurbaşkanı adayı olmaya yatırım yapıyor. İmamoğlu'nun kariyer plânlaması ile CHP'nin merkezi iktidar açlığı, geniş bir ortak paydada buluştuğu içindir ki İstanbul'daki yolsuzluk iddialarını hemen hiçbir CHP'li umursamıyor!

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Bilgi ve belgeleri getirenlerin hepsi bizzat CHP'lidir. İtirafçı olmak için sıraya girdiler. CHP'deki iç savaş sebebiyle de olsa yolsuzluk çarkınız deşifre olmuştur. Şimdi çalana değil, yakalayana kızıyorlar. Görevini yapanları değil, yolsuzluğa bulaşanları savunuyorlar.Yargının iddialarının hiçbirine cevap veremeyen CHP yönetimi, insanları sokağa döküp ülkede kaos çıkarmaya çalışarak skandalı örtbas etme çabasına girişti. Sizin paylaşım kavganız sebebiyle başlayan yargı sürecini niye bize mal ediyorsunuz?Vergilerden aktarılan kaynaklar, hizmet yerine birilerinin şahsi çıkarları ve hırsları için kullanılıyor. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak.. Bunların tamamı dünkü AK Parti GrupToplantısı'nda kayda geçirildi.Pazartesi akşamı yaşanan namussuzluğu zehirli dilinizle siz hazırladınız. Millete hakaret edenlere, sırf AK Parti karşıtı diye siz prim verdiniz. Şimdi çıkmışlar nedamet cümleleri kuruyor, sosyal medyadan ahlakçılık yaparak güya küfürbazlarla aralarına mesafe koymaya çalışıyorlar! Yaşanan alçaklığın (merhum Tenzile Erdoğan anneye edilen küfürlerin!) sebebi, CHP yönetiminin tükenmişliğidir.Ülkenizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Allah aşkına,diyen bir ana muhalefet partisi lideri olur mu?CHP Genel Başkanı'nın polise; taş, molotof atan, baltayla saldıran, ecdat yadigârı camilerimize hürmetsizlik eden soysuzlara kol kanat germesi milletimiz gibi bizi de rencide ediyor!

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Siyasi hayatın doğal akışından çıkıp, ticari hayatın işleyişine tehditkâr bir dille girmesi ne çağrıyı yapana ne de ülkeye fayda sağlar. Milli markaların değeri ve itibarı zedelenir. İş, bu müesseselerde çalışan on binlerce emekçinin ekmeğiyle oynanmasına kadar varır. Boykot söylemi kutuplaşmayı da artırır. Komşuyu komşuya düşman eder. Vandalizimi körükler. Alışverişe çıkan sade vatandaşı huzursuz eder. Gençleri birbirine düşürür. Her etki, kendi dışında tepkisini de doğurur!Gerçek yüzlerinive niyetlerini görme fırsatı yaratır. O zaman,diyenler inanırlığınıkaybeder. Partili kalabalıklara hitap etmeninşehvetine kapılan siyasetçi, arka plândakiajandasını ifşa ettiği dakikadan itibaren miadınıdoldurur. Asırlık siyasi marka hızla serbestdüşüşe geçer! Olan bu milletin evlatlarınaolur. İç barış yara alır. Ekonomik istikrar çizgisikırılır. İşte asıl boykot o vakit başlar. Bu sorunayol açanlar sandıkta faturasına katlanır. Vearadan başkaları sıyrılır! Bence CHP GenelBaşkanı'nın, maksadını aşan boykot beyanlarınason vermesinde fayda var. Ve bu arada,tarzı kampanyalar içinuygun ortam doğar. Milli güçler, milli değerlerinesahip çıkar!