Türkiye'nin iç siyasi dengelerini etkilemek üzere KKTC üzerinden gelişen damara dikkat etmek gerekiyor. İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturması ile yüzleşmesi gerekenlerin alternatif merkezlerden üretilen muhtelif iddialara dört elle sarılmasını hafife almamak lâzım. Meselenin, Kıbrıs'ta yaklaşan seçimlerle ilgisi olduğu kadar Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın KKTC'deki karşılığını azaltmaya dönük olduğuna kuşku yok.
Hatırlatmak gerekirse... Erdoğan hafta sonu Lefkoşa'da olacak. Hem KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarının hem de Teknofest 2025'in açılışını yapacak. Hizmet binaları demişken... Kuzey Kıbrıs'a gidenler, İngiliz kolonyal mimarisinden kalma KKTC Cumhurbaşkanlığı binasının, bağımsız bir devleti temsil etmekten ziyade, geçici bir devlet idaresinin emanetçi yapısı izlenimini verdiğini bilir. Ada'da iki ayrı devletten söz edildiğine ve uluslararası topluma da bu gerçek anlatıldığına göre... Kıbrıs Türk tarafının bir azınlık değil, asli unsur olduğunu göstermek elbette devletin birinci makamından başlanarak verilen mesajla doğrudan ilintilidir. Bu açıdan bakıldığında, Kıbrıs'ta kim ne derse desin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı inisiyatif, "bağımsız bir devlet" adına gösterge niteliğindedir ve çok değerlidir. Ayrıca KKTC ve Kıbrıs Türkleri, Türkiye'nin ve Türk insanının ayrılmaz parçasıdır. Yani Kıbrıs için yapılan hiçbir yatırım, Ada'da birilerinin fitne çıkardığı gibi "başa kakma" konusu değildir!
Kabul edelim ki... Kıbrıs Adası Yunan ve İngiliz istihbaratının yanı sıra son dönemde Fransız ve İsrail istihbaratının da etki sahasına dönüşmüştür. ABD ve Rus ilgisi de açık bir gerçektir!
***Kıbrıs'ta, Teknofest icrası ise uluslararası düzeyde tanınan bağımsız Kıbrıs Türk Devleti yolunda mühim ve gerekli bir faaliyettir. Yerli ve milli teknoloji hamlesinin tüm imkân ve kabiliyetinin sergilenmesinin yanında, genç kuşaklara "Milli Dava: Kıbrıs Bilincinin Aşılanması" bakımından da doğru bir tercihtir.