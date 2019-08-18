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MURAT ÖZBOSTAN
18 Ağustos 2019, Pazar MURAT ÖZBOSTAN

Sahaya değil dışarıya bakmalı!

Takımlar yeni sezonlara mutlu, umutlu ve heyecanlı girerler.. Bu saydıklarımın hiçbirisinin 'ta izi yoktu.. Beşiktaşlı Beşiktaş'ı izlerken "Sivasspor'u yeneriz" diyen kaç kişi vardı acaba! Büyük takım değil sıradan bir takımdı çünkü.. Bütün bu olumsuz şeylerden sonra sonuç da kaçılnılmaz oldu.. Beşiktaş'ı da Abdullah Avcı'yı da zor günler beklediğini 4-5 defa yazdım.. Önceki gün Galatasaray da yenildi.. Öyle ya sezonun ilk maçı olur böyle şeyler denebilir.. Fakat Beşiktaş kendi içinde bir sürü krizler üretti.. Orhan meselesi.. Sakatlıklar.. Orta derece transferler.. Dün gece Boyd ve Ruiz vardı sahada.. Ruiz idare etti.. Diğer transferler kulübedeydi.. Gökhan ve Caner sahadaydı.. Abdullah Avcı tecrübelerinden faydalanmak istedi herhalde.. Onlar da stop etti.. Medel hatalar yaptı.. Quaresma dağınık ve sorumsuzdu.. Şaşırmadım.. Adamın gitmesi için her şey yapıldı.. Sonra gel bizi kurtar.. Pozisyona giremeyen çok hata yapan Beşiktaş, 36 yaşındaki Atiba'yı mumla aradı.. Bu takımın lige farklı bir yenilgi ile başlaması kısacası sürpriz değil.. Orhan Ak meselesini çözmeden, kaleye bir kaleci almadan, bir golcü bulmadan, takımı maçlara motive etmeden ve taraftarla barışmadan Beşiktaş'ın iyi sonuçlar alması mucize.. Yani sahayı bırak önce dışarıya bakmak lazım.. Ayrıca asıl acı olan.. Son dakikalar geçmek bilmedi Beşiktaş için.. Skor 5 bile olabilirdi.. Son 4 sezona Türkiye'de damgasını vuran bir takımı bu halde görmek üzüntü vericiydi.. 'u kutlarım.. ve ekibi mükemmel mücadele etti.. Harika goller attılar.. Bu sene Sivas deplasmanı her takım için zor geçer..

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