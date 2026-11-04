Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyeti ile birlikte Güney Kore'nin başkenti Seul'deyiz. Geçtiğimiz kasım ayında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung, Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirmiş ve en son NATO Zirvesi'ne de iştirak etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Güney Kore'yi en son 2018'de ziyaret etmişti. Seul'de Türk heyetine sıcak bir karşılama vardı. Türk ve Güney Kore bayraklarının yan yana dalgalandığı caddeler, iki ülke arasındaki tarihi dostluğun derinliğini de yansıtıyor. Türkiye-Güney Kore ilişkilerinden bahsedildiğinde söze genellikle "Kore Savaşı"na uzanan "tarihi kardeşlik" vurgusu ile başlanır. Bu ziyarette de konuşmaların girişinde aynı vurgu öne çıktı.

Güney Kore ile Türkiye arasındaki ilişkiler "duygusal" açıdan hep ileri seviyedeydi. Ancak bu yakınlığın ekonomik ilişkilere yansıması, iki ülkenin potansiyeli dikkate alındığında beklentilerin gerisinde kalmıştır.

Geçtiğimiz yıl Ankara'da imzalanan anlaşma ile ilişkilerin seyrinin stratejik ortaklık düzeyine taşınacağı beyan edilmişti. Türkiye ve Güney Kore arasında 15 milyar dolarlık ticaret hedefi var. Türkiye bu ülkeye 1.14 milyar dolarlık ihracat yaparken Güney Kore'den 10.26 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Dolayısıyla iki ülke arasında Türkiye aleyhine önemli bir ticaret açığı bulunuyor.

Koreliler dış politikayı genellikle ekonomi üzerinden konuşmayı seviyorlar. Bu çerçevede ele alınan bir mesele, ticaretin hangi alanlarda geliştirilebileceğine ilişkin somut önerilere dönüştürülebiliyor. Güney Kore, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının sağlamlığının ve bölgesel pazarlara erişim imkânlarının farkında. Dolayısıyla Koreli şirketler Türkiye'nin bu potansiyelini önemsiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sekiz yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ziyaretin gündeminde, stratejik sektörlerde ortaklık kurma iradesi öne çıktı. Bu kapsamda imzalanan dört anlaşmaya bakıldığında, ekonomik ilişkilerde "dengelenmenin" sağlanması öncelikli hedeflerden birini oluşturuyor.

Türkiye'de 400'den fazla Koreli şirket faaliyet gösteriyor. Bu önemli bir potansiyel. Yeni dönemde ise iki ülkenin üretimde güçlü olduğu alanlardaki tecrübelerini yeni ortak projelere öncelik vereceği anlaşılıyor.

İmzalanan dört anlaşma arasında yer alan bilim, teknoloji ve inovasyon konularındaki mutabakat, iki ülkenin sanayi kapasitelerini birlikte geliştirebilecekleri alanlara öncelik vermeyi hedefliyor. Ortak batarya üretimi, yarı iletkenler ve yapay zekâ, bu mutabakatın öncelikli konularını oluşturuyor.

Nükleer enerji projesinin finansmanına ilişkin mutabakat, yeni bir nükleer enerji yatırımına öncelik veriyor. Geçen yıl Türkiye Nükleer Enerji Şirketi ile Kore Elektrik Enerji Kurumu arasında bu işbirliğine zemin oluşturacak bir mutabakat imzalanmıştı. Kore basınında da öne çıkan en somut başlıklardan biri, Sinop Nükleer Enerji Santrali'nin ismi de zikredilerek, gündeme getirilen nükleer santral ortaklığıydı.

Yine öne çıkan başlıklardan biri de, savunma sanayiindeki mevcut projeler kapsamında alımların artırılması ve ortaklıkların derinleştirilmesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda, "Savunma sanayii, stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmemde, Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, bugün iş insanlarının bire bir ve grup görüşmelerinin ardından tamamlanacak.

Güney Kore teknolojide gelişmiş bir ülke. Bazı alanlarda özellikle öne çıkıyor. Türkiye'nin ise son yıllarda savunma sanayii başta olmak üzere çeşitli teknoloji alanlarındaki kaydettiği ilerleme, Güney Kore'nin de ilgisini çekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin teknolojik birikiminin Kore'ye birçok alanda katkı sağlayacağı kabul ediliyor. Türkiye'nin hem küresel hem de bölgesel sistemdeki ağırlığı özellikle vurgulanıyor. Özellikle yeni pazarlara ulaşma açısından Türkiye'nin geliştirdiği diplomatik kapasitesi önemseniyor.