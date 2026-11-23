Demokratik bir siyasal sistemde bir partiyi "hakim parti" olarak tanımlamak için kesintisiz en az yirmi yıl iktidarda kalması gerekir. Bu bağlamda AK Parti yirmi dört yıldır iktidarda olan bir parti olarak siyaset bilimi literatürü açısından hakim bir partidir. Demokratik ülkelerde hakim parti özelliğini elde etmiş partilerin sayısı çok değildir.

Daha önceki farklı yazılarda dile getirmiştim. Siyaset bilimi literatürü açısından bir partinin hakim parti olmasını sağlayan farklı dinamikler vardır. Karizmatik lidere sahip olmak, tekrar tekrar seçimleri kazanmanın önemli unsurlarından biridir.

Hakim partiler, her şart altında muhalefet partilerinden daha iyi politika tercihlerini seçmenin önüne koyması şarttır. Toplumsal katmanlar ve gruplar arasında bir koalisyon oluşturarak, söz konusu grup çıkarlarını uzlaştıran bir siyaset izlemesi ve diğer partilerden her zaman daha geniş bir toplumsal kitleye hitap etmesi elzemdir.

Yine partinin yönetsel kadrolarında parti içi çekişmeyi tetikleyici mekanizmalar en az düzeyde olmalıdır. Bu bağlamda, siyasal elit yönetiminde koordinasyon ve uyum olmaz ise olmaz gerekliliklerden biridir.

Demokrasi ve siyaset dışı organize çıkar gruplarının müdahalelerine karşı hakim parti yeterli güce sahip olmalıdır.

Bu yazıda özellikle üzerinde duracağım önemli özelliklerden biri de taban eğilimlerine karşı duyarlılığını yitirmemesi, bu konuda hassas olması ve tabanın beklentilerine cevap üretebilmesidir.

AK Parti'nin uzun süreli iktidarını açıklayan temel dinamiklerden biri, tabanın beklentilerini okuyarak siyasetini güncelleme kapasite ve becerisidir. Literatür bunu aynı zamanda "siyasal duyarlılık ve "dinamik temsil" kavramları ile açıklar.

Siyasal duyarlılık, bir partinin seçmenin ne düşündüğünü bilmesi ile sınırlı değildir. Aynı zamanda bunu kararlarına da yansıtmasıdır. Burada tabanın gündelik hayatındaki değişimi, rahatsızlıkları ve öncelikleri tespit etmek, hangi taleplerin kalıcılaştığını görmek, ardından da politika, kadro ve uygulamalarını buna göre güncellemesi şarttır. Bu, bir anda olmaz, belirli bir sürede gerçekleşebilir.

Hakim partilerin uzun dönemli iktidarını anlamak bakımından bu mekanizma önemlidir. Bir parti, toplumun beklentilerini ve değişim talebini kendi bünyesinden karşıladığında aslında "yenilenme ve değişim" talebine cevap vermiş olur. Seçmenin "bir şeyler değişmeli düşüncesi", mevcut siyasi bağlılığı ve partisi içinde karşılık bulabilir. Böylece siyasal yenilenme de gerçekleşmiş olur.

AK Parti'nin toplumsal bağı, kimlik, hizmet, kalkınma, güvenlik, dış politika, liderlik gibi çok geniş bir zemine dayanır. Bu bağ, her zaman aynı vaatleri sunarak sağlanmamıştır. Bir dönem güvenlik öne çıkar, bir dönem demokratikleşme başka bir dönem ise siyasal yenilenme gibi temalardan şekillenebilir.

Bugüne kadar kamuoyu araştırmalarından ve seçimlerden çıkan önemli sonuçlardan bir şudur: AK Parti seçmeni, başka bir parti de gelecek görmediği için kendi partisine eleştiride serttir. Bu bağlamda, mesafelenmesi ya da kızgınlığı yüksek güvenden ve bağlılıktan kaynaklanır.

Yine yapılan araştırmalardan çıkan önemli sonuçlardan biri, AK Parti tabanı her zaman partisini bir başka parti ile değil, yine kendi farklı dönemleri ile karşılaştırır. Bu, bazen kuruluş kodlarına dönme şeklinde ifade edilmiştir. Bazen de belirli dönemlere işaretle dile getirilmiştir.

Fon sorunu ile ilgili yapılan araştırmalardan çıkan ilk sonuçlara bakıldığında, tabanın eleştiresinin sertliğinide benzer bir bakış açısının tezahürünü görmek mümkün. Muhalefet partilerinin oylarında anlamlı bir yükseliş yok. Mesafelenen seçmen bir süre gelişmeleri izlemek için kararsızlar grubunda bekliyor. Atılacak adımların sonucunu burada bekliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti yönetiminin fon sorununda yaptıkları açıklamalar bakıldığında, işletilen kurumsal, yasal ve yargısal mekanizmaların yanında tabanın eleştiri ve beklentilerine göre de bir süreç yönetimi gerçekleştirdiğini görmek mümkün. Bunun tabandaki iknasının ne düzeyde mümkün olup olmadığını gelişmeler gösterecek.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin 25 yıllık siyasi birikimine bakıldığında siyasi başarısında taban eğilimlerinin hassasiyetlerini çok dikkatle takip ettiği biliniyor. Bu bağlamda AK Parti, fon sorununu da güvenini ve kapasitesini güçlendiren bir dönüm noktasına çevirebilme ihtimali yüksektir.