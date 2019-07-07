NURULLAH GÜR

Haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 15.72'ye geriledi. Gıda ve giyimin başını çektiği ürün gruplarındaki fiyat gerilemeleriyle birlikte enflasyondaki düşüş trendi daha belirgin hale geldi.

Enflasyondaki gerilemeyi tetikleyen diğer nedenler ise baz etkisi ve iç talepteki durgun seyir. Fiyat artışları en fazla hizmetler sektöründe görüldü.

Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda altı çizildiği üzere, artan turist sayısı ve turizm harcamalarıyla birlikte lokanta ve oteller gibi hizmetler sektöründe fiyatlar artıyor.

Üretici Fiyat Endeksi'nde yıllık bazda 4 puana yaklaşan düşüş, enflasyon üzerindeki maliyet baskısının azaldığını gösteriyor.

Bu gelişme, önümüzdeki aylara yönelik enflasyon görünümü açısından sevindirici.

İç veya dış kaynaklı gelişmelere bağlı olarak döviz kurlarında yeni bir şok yaşanmadığı durumda enflasyonun sonbaharda yüzde 13-14'lere kadar gerilemesi muhtemel.





Önümüzdeki süreçte gıda enflasyonunun daha çok hissedilir ve istikrarlı bir biçimde gerilemesi ve enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara inmesi için tarım politikalarına yönelik atılacak hamleler belirleyici olacaktır.

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Haftanın son işlem gününde ABD'den gelenverisi dolar/TL kurunda ibreyi hafif yukarıya kaydırsa da iç ve dış gelişmelere bağlı olarakbu hafta dolar ve euro karşısında. G-20'deki görüşmeler sonrasında S-400 meselesiyle ilgilihalen açık olduğu ve birbulunabileceğine dair belirginleşen hava, piyasalara olumlu yansıdı.Enflasyondaki düşüş TL'ye değer kazandıran bir diğer faktör oldu. Bunlarla birlikte, önümüzdeki 1-1.5 yıllık süreçte yeni biryaşanabileceğine dair beklentilerin yükselmesine paralel olarak merkez bankalarının para politikasındagideceğinin daha yüksek sesle konuşulması, gelişmekte olan ülke para birimlerine pozitifi yansıdı.TL'nin değer kazanmasınınaçısından pozitif etkileriolmakla birlikte, Türkiye ekonomisi için kritikolan husus, döviz kurlarınınölçüde rekabetçi seviyelerdeistikrarlı bir patikaya oturmasıdır. Şu aşamadadöviz kurlarının seviyesinden ziyade öngörülebilirve rekabetçi olması daha önemli.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafındanaçıklanan verilere göre, 2019'un ilkaltı ayındageçen yılın aynıdönemine göre yüzde 2.2 artarak 88.2 milyardolar olarak gerçekleşti. Geçen senekikur şoku sonrası TL'de yaşanan değer kaybınınihracata pozitif katkısının daha yüksekolması beklenebilirdi; ancak en büyük ticaretpartnerimiz olan, ihracatımızındaha fazla artmasını frenliyor. Zeytinve zeytinyağı, meyve ve sebze, tekstil, otomotiv,mücevher ve çelik gibi sektörlerdeAB'ye yapılan ihracat belirgin oranlardaazalmış. Başta Avrupaülkeleri olmak üzere gelişmişülkelerde ekonomininyavaşlaması, Türkiye ekonomisinikur ve faiz cephelerindenrahatlatırkenKurun mevcut rekabetçi seviyesinden daha fazla yararlanmanın yolu ihracat kredilerini, serbest ticaret anlaşması yapılanfaaliyetlerini arttırmaktan geçiyor.