NURULLAH GÜR

Çin’den şimdilik istediğini alan Trump, ticaret savaşlarında Avrupa Birliği’ne yöneldi

Trump, birinci faz anlaşma neticesinde şimdilik Çin'den istediğini aldı. Daha önce de Kanada ve Meksika'yı müzakere masasına oturttuktan sonra "tarihin en kötü ticaret anlaşması" olarak nitelendirdiği NAFTA'yı tarihin tozlu raflarına kaldırmıştı. İki cephede başarılı sonuçlar alan Trump, ticaret savaşlarında AB'ye doğru yöneldi. Trump, AB'den ithal edilen otomobillere ek gümrük tarifesi getirmeyi planlıyor. Otomotivde son 23 yılın en kötü dönemini geçiren Almanya'yı endişelendiren bir haber. Diğer ülkelere yaptıklarını AB'ye karşı yapamaz diye düşünmemek lazım. Trump, AB'yi masaya çekmek için tarife artışlarını silah olarak kullanmaktan çekinmez. 2020 seçimlerini Demokrat bir aday kazanırsa, o da tarife dışı engeller yoluyla ABD'nin rekabet gücünü arttırmaya çalışacaktır. Obama döneminde bir Alman otomotiv şirketine kesilen tarihi emisyon cezasını hatırlayalım. Trump'ın artan tehditlerinin yanı sıra birinci faz anlaşmanın Avrupa ülkeleri için olası negatif etkileri, AB'nin ticaret savaşlarında ABD'ye karşı agresifleşmesine yol açabilir. Çin'in imalat sanayiinde yaptığı ithalattan en fazla payı yüzde 19 ile AB ülkeleri alıyor. Çin'in ABD'den daha fazla sanayi ürünü alması, AB'den yaptığı ithalatı kısmasına neden olabilir. Böyle bir durumda AB'nin otomobil ve uçak ihracatı negatif etkilenir.



MACRON'LA EL SIKIŞTI

Trump, Fransa'nın Amerikan teknoloji şirketlerine getirdiği dijital vergiyle ilgili Macron'la belli ölçüde anlaştıklarını duyurdu. Amerikalı teknoloji devleri, iç politikada Trump'ın altını oymaya çalışıyorlar. Ancak, mevzu Amerikan çıkarları ve masanın diğer ucunda Fransa olunca, Trump Amerikan ekonomisini korumak için bu vergiyi geri çektirmeye çalışmaktan imtina etmiyor.