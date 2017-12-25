Şişecam’dan çatıya dev santral

Şişecam, Mersin’deki fabrikasının çatısında 79 bin 300 metrekareye yayılan 6.2 megavatlık güneş santrali kurdu. Santral, Türkiye ve Avrupa’da çatıdaki tek parça ikinci büyük santral

Şişecam Mersin'deki Düzcam Fabrika'sının çatısına 79 bin 300 metrekareye yayılan 6.2 megavatlık güneş santrali kurdu. Bu santralin özelliği Türkiye ve Avrupa'da çatıdaki tek parça ikinci büyük santral olması. Şişecam Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, 570 dönüm alandaki fabrikada 38 bin metrekareden fazla enerji camı kullanıldığını belirtti. Bu camların tamamı da Mersin Düzcam Fabrikası'nda üretildi. 2017'nin kasım ayında devreye giren sistem için de ilk fatura aralık ayında kesilmiş.

YÜZDE 100 YERLİ

Çatıya kurulan santralin, paneller de dahil yüzde 100 yerli olduğunu söyleyen Kırman, "Bizim enerji camları, güneşin enerjisini yüzde 93-94 oranında panele çekebiliyor ve foto voltaik hücrelere iletiyor. Böylelikle daha yüksek enerji verimine ulaşılabiliyor. Şişecam olarak Mısır'da kum madeni işletiyoruz. Mısır kumu, enerji camı ve züccaciye üretimine daha uygun. Çünkü, içindeki demir oranı düşük. Ayrıca tane boyutu da oldukça küçük. Güneş ışınlarından daha fazla yararlanılması için geçirgenliğin yüksek olması gerekiyor. Yüksek geçirgenlik için kumdaki, dolayısıyla camdaki demir oranının düşük olması gerekiyor. Türkiye'de 3 milyon tona yakın kum üretiyoruz. Türkiye'nin en büyük kum üreticisiyiz. Diğer ürünlerimizde ülkemizin kumunu kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

ALMANYA'YA İHRACAT

Kırman, güneş enerjisi camını Almanya başta olmak üzere yurtdışına ihraç ettiklerini söyledi. Yılda 2.5 milyon metrekare güneş enerjisi camı üreten şirket, şu anda talebe yetişemiyor. Santrali 6 milyon dolar yatırımla kurduklarını anlatan Kırman, "Fabrikamızın atık ısısından elektrik üretmek üzere de 9.1 milyon euro yatırım yaptık. 5.5 megavatlık yıllık elektrik üretimi gerçekleşiyor. Güneş ve atıktan ürettiğimiz elektrik yaz aylarında fabrikamızın ihtiyacı ile başa baş gelebilecek. Çatıdaki güneş santralımızla yıllık 5 bin 600 ton karbondioksit salımının önüne geçmiş olduk" dedi.

CAM EŞYADA ÜÇÜNCÜ

Şişecam Genel Müdürü Ahmet Kırman, grubun üç kıta, 13 ülkede 42 üretim tesisi olduğunu belirterek, "Üretim tesislerimizin 16'sı yurtiçinde, 26'sı yurtdışında faaliyet gösteriyor. Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır ve Hindistan. Dünyada cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalajda ve düzcamda beşinci büyük üreticiyiz. Krom kimyasallarında dünya lideriyiz" dedi. Grup cirosunun dağılımında da yurtdışı operasyonlar ön planda. Kırman, İhracat da dikkate alındığında, cironun yüzde 60'ının dış gelirlerden oluştuğuna dikkat çekti. Bu yılın ilk 10 ayında ise 754 milyon dolarlık ihracat yapıldı.