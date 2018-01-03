Lobide müze üstünde otel

İnşaatı 2009’da başlayan Türkiye’nin ilk mozaik oteli bu yıl ortalarında açılacak. Arkeolojik kalıntılar üzerine kurulan otel için Antakyalı işadamı Necmi Asfuroğlu 35 milyon dolar harcamış

Antakyalı işadamı Necmi Asfuroğlu, mimar Emre Arolat ile 2018 ortalarında 'müze oteli' hizmete açacak. Asfuroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Asfuroğlu, Hilton Antakya Müze Otel'in şantiyesinde otelin Genel Müdürü Tafil Gürbüzbildik ve Proje Müdürü Murat Tanalp'la detayları anlattı.

Tanalp, 2009'dan bu yana yaşanan süreci şu sözlerle özetledi: "Asfuroğlu Grubu'na ait 17 bin metrekarelik arsa 3. derece SİT alanıydı. 2009'da SİT kurallarına uyarak otel projemizi başlattık. Bir yandan da Hatay Arkeoloji Müzesi konrolünde kazılar yapılıyordu. Mayıs 2010 başta büyük mozaikler olmak üzere eserler ortaya çıkmaya başladı. Emre Arolat'ın mimarlık ofisi yeni proje hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan geçtikten sonra yeni projeyle otel inşaatımıza yeniden başladık. Arkeolojik kalıntının olmadığı 66 noktada kuyu açtık. Temel kazıkları elle açılan bu kuyulardan yükseldi. Otelin yüzde 90'ı çelik konstrüksiyondan oluştu. Bu özelliği ile Türkiye'nin ilk binası oldu."







ARKEOLOJİ MÜZESİ OLDU

Arkeolojik park için alan ayrıldığını, Necmi Asfuroğlu'nun adını taşıyan bir de Arkeoloji Müzesi yaptıklarını kaydeden Tanalp, "İnşaat tamamlanınca bu bölümler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek" dedi. 2009'daki ilk planda otelin 400 odalı planlandığını, yatırımın 35 milyon dolar öngörüldüğünü belirten Tanalp, "Proje müze otele dönüşünce oda sayısı 200'e indi. Yatırım bedeli de 120 milyon dolara çıktı. Otelin dışında ayrı bir müze girişi olacak. Buradaki kalıntılar M.Ö. 2. yüzyıla, Antiochia'nın ilk kurulduğu döneme uzanıyor. 5 katmanda 13 uygarlık var. Mozaik ve eserlerin üzeri açık olacak. Sadece yürüme yol ve köprüleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.



KREDİ OLSA İFLAS EDERDİM

Necmi Asfuroğlu ise "2009'daki ilk projemizde iki bodrum katı planlamıştık. O nedenle 5.5 metreye indik. Eserler de o seviyede çıktı. Yani, biz iki bodrum katı planıyla yola çıkmasak, bu eserlerin farkına varılmayacaktı. Bu, bize Allah'ın bir lütfu oldu. Çok şükür ki bu yatırım için param ve varlıklarım var. Eğer bu işe krediyle başlasaydım, şimdiye kadar 500 defa iflas ederdim" dedi.

Oteli 6-7 ay içinde hizmete açmayı planladıklarını aktaran Asfuroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu proje ya bitecek, ya bitecek... Hatay'daki müze otel hizmete girdiğinde, kentin ve bölgenin önemli turizm kozu olacak gibi görünüyor."





Dünyanın tek parça en büyük mozaiki bu otelin temel kazısında ortaya çıktı. Her biri pirinç tanesinden küçük 160 farklı renkteki taş ile gezegendeki üç boyutlu mozaikler de bu otelde yer alacak.



HER KATTAN TARİH GÖRÜLEBİLECEK

Zemindeki platformun geçirgen yüzeyinde yer yer açılan yarıklar, saçakların altından avlunun ışık almasını ve arkeolojik kalıntılarla görsel bağın otelin hiçbir alanında kopmamasını sağlıyor. Kazı alanı üzerindeki köprü ve rampalarla mekân bir arkeolojik park olarak tasarlanıyor. Yerin çok altına kazıklar çakılı ve üstüne kompozit kolonlar var. Otelde bütün sosyal alanlar çatıda konumlandırılmış durumda. Restoranlar, gece kulübü, fitness, açık ve kapalı yüzme havuzlarını çatıya yerleştirilmiş.







30 BİN OBJE BULUNDU

25 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir arazi üzerinde 17 bin 400 metrekarelik imar alanına sahip olan proje, 66 kuyu temel üzerine oturuyor. 25-26 metre derinliğe inip elle kazılar yapılırken küçük objeler taşındı. Helenistik, Bizans, 5 ve 6'ncı yüzyıl Roma, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait 30 bin obje bulundu. 200'ün üzerinde eser 600 metrekarelik sergi alanında anlatılacak.