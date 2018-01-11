ŞEREF OĞUZ

Zengin kaynakların fakir bekçileri olmanın ötesinde kıymet verilmeyen insanlar bugün hâlâ Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından makûs talihlerini değiştirecek yatırımcılar bekliyor.

Adalet Şûrası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ifadesi, küresel ekonomideki mevcut adaletsiz sistemin çökmeye mahkûm olduğuna dair tespiti açıklıyor.

Afrika, bu anlamda yüzyıllardır sömürülen ve adeta kurtlar sofrasında pay edile gelen bir kıta. 1884 Berlin Konferansı'nda paylaşılan kıta bugün, kendi geleceğinde söz sahibi olmak için çırpınıyor. Türkiye, Afrika'da farklı bir "beyaz adam" olarak yeni anlayışın mimarı haline geliyor.

Bundan 2 yıl önce Cumhurbaşkanı ile Sahra Altı Batı Afrika seyahatimizin son durağı Gine'deydik. Afrika'nın en fakir ülkesinde yoksulluk dehşet boyuttaydı. Buranın beyaz adamı Fransa, ülkenin elmas, altın, kauçuk her neyi varsa sömürmüş, çöplüğe çevirmiş, ebola afeti çıkınca da çekip gitmişti.

Orada Gineli kamu görevlisiyle sohbet ediyordum; "Siz, beyaz olduğunuza emin misiniz?" Neden diye sordum:

"Beyaz adam gelir, vurur, alır gider.

Siz geliyor, yardım etmekle kalmıyor, saçımızı okşuyorsunuz. Bana göre siz beyaz adam değil, rengi ağarmış zenci olmalısınız." Aslında Türkiye'nin bu kıtadaki geleceğini anlatıyor Gineli kamu görevlisi...

Yıllardır sömürülen kıtaya yarım asırdır yapılan yardımlardan da bunu anlıyoruz.

Dünya Bankası'nın araştırmasına göre beyaz adam, Afrika'da hangi ülkeye ne yardım yapmışsa, orada fakirlik artmış.

Aslında beyaz adam "yardım edilmiş yoksulluk" güdüsüyle hareket ederken Türkiye, "giderilmiş yoksulluk" düsturuyla bu kıtada muhteşem işler başarıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çökmeye mahkûm" dediği sistemin yerine, buradaki insanlarla birlikte kalkınan farklı bir anlayış sergiliyoruz.

Bu perspektiften bakınca iş dünyamıza "kazan-kazandır" prensibiyle koşacakları fırsat coğrafyası açılmış durumda...

MÜSİAD'a "Afrika görevi" verilirken talep edilen de budur, farklı beyaz adam Türkiye, kurtlar sofrasından çıkan Afrika'yı kalkındırırken ekonomimize yeni dinamizmler kazandırmak...