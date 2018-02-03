ŞEREF OĞUZ

Bundan 3 yıl önce Antalya'daki G-20'nin ev sahibi olarak, 5 milyar insanın temsilcisi 19 lider huzurunda;

"dünya 5'ten büyüktür" demiştik.

Sonrası, Trump'un "aksini oylarsanız 1 dolar vermem" tehdidine rağmen Kudüs oylamasında, dünyanın sadece 5'ten değil, "dolardan da büyük" olduğunu dünyaya ilan eden Türkiye oldu.

Bugün ülkemiz, teröre karşı mücadele veriyor ve Afrin'den Menbiç'e barış koridoru inşa ediyor. Kürenin bütün aktörleri, müzakere masaları kadar operasyon sahalarında ilerleyen ülkemize pür dikkat kesilmiş durumda… Tarihin Coğrafi Mihveri kitabının yazarı Sir Halford J. Machinder; 1904'te Londra'da sunduğu tezinde; şöyle diyor; "deniz gücünün hâkim olduğu çağ kapanmıştır. Buna göre yeni dönemin tabii kuvvet merkezi, dünyanın en büyük kara kitlesi, Avrupa ve Asya kıtalarının muazzam toprak sahası 'dünya politikasının mihver bölgesi'dir." McKinder'in iddiasını şu formülle özetleyelim;

Doğu Avrupa'ya hâkim olan Merkez Bölgeye hâkim olur. Merkez Bölgeye hâkim olan Dünya adasına hâkim olur: Dünya Adasına hâkim olan Dünyaya hâkim olur… Yüzyıl sonra bu tez, internet sayesinde eskimiş gibi görünse de Atlantik etrafındaki ABD ve AB'nin hâkim olduğu çağa aitti. Şimdi "dünya adası" merkezi, Pasifik'e doğru kayıyor ve tam ortasında Türkiye var.

THY'nin bugün dünyada en fazla ülkeye uçuyor olması, tek başına bir şirket başarısı değil, tarihin coğrafi mihverinde Anadolu'nun artan jeopolitik belirleyiciliğinin bir sonucudur.

Rahmetli Necmettin Erbakan'ın vizyonu ile Refahyol Başbakanlığında kurulan D8'i hatırlıyorum. Erbakan; "dışında kalan üzülecek" diyordu. 2015'te dönem başkanlığını üstlendiğimiz D8 (Gelişmekte olan 8 ülke) ; Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşuyor.

Bizzat kurucusu Türkiye tarafından 28 Şubat sürecinde sabote edilen bu kurumun armasında 6 yıldız vardı ve 1-savaş değil barış, 2-çatışma değil diyalog, 3-çifte standart değil adalet, 4-üstünlük değil eşitlik, 5-sömürü değil adil düzen ve 6-baskı değil özgürlük kavramlarını savunuyordu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tezlerini küresel arenada seslendirmekle kalmıyor, operasyon alanlarında hayata geçiriyor. Şu anda toplam 15 farklı küresel oluşumun başkanlığını da Türkiye'ni üstlenmesi, tarihin coğrafi mihverinin artık burası olduğunun kanıtı değil mi?