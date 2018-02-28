ŞEREF OĞUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kapsamlı yeni bir Afrika gezisi daha… Onca yoğun gündem içinde Afrika'ya zaman ayırmak, ödülleri yılların gerisinde saklı vizyonun gereği… Zira Afrika Yüzyılında bizler bu kıtaya büyük önem veriyoruz.

Sevdiğim bir Afrika atasözü vardır.

Aslanlar kendi hikâyelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikâyelerini dinlemek zorundayız. Biz de bu kıtada kendi "aslan öykülerimizi" yazmayı sürdürüyoruz.

Batılı avcıların palavra öykülerini daha uzun süre dinlemek zorunda kalmayacağımız kesin.

Cumhurbaşkanı ile daha önce bu kıtaya yaptığımız seyahatlerde benim dikkatimi çeken, bu bakir ve muhteşem coğrafyanın bize gösterdiği özel önem olmuştur. Zira biz Türkler bu kıtada Batılılardan çok farklı "beyaz adam" profili çiziyoruz.

Afrika gezilerimin birinde bir Gineli; "siz nasıl beyazsınız? Beyaz adam gelir vurur alır gider… Siz yardım etmekle kalmıyor, sevginizi de veriyorsunuz. Bana göre siz, rengi beyazlaşmış zenci olmalısınız…" diyordu.

Afrika görevinde bizler; bir yandan bu coğrafyadaki FETÖ yapılanmasını tahriklerini bertaraf ederken diğer yandan inşa ve ihya gayreti gösteriyoruz.

İhya gayretimiz; Batı gibi "yardım edilmiş yoksulluk" yerine, "giderilmiş yoksunluk" noktasında... Hal böyle olunca biz Türkler, Afrika'daki hemen her ülke ile işbirliği, ortaklık kurmada avantajlı hale geliyoruz.

Çin'in finans gücü ve ucuz fiyatlarına rağmen bizlerin bu kıtada tercih ediliyor olması, Zeytin Dalı operasyonunda gösterdiğimiz sivil hassasiyetten, etrafımızdaki batan ulusların cankurtaran filikası olmamızdan, insanlığın kıblesi Kudüs'ü korumamızdan, daha önemlisi, Afrikalılarla geleceği birlikte yazma niyetimizden kaynaklanıyor.