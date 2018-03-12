Yeni havalimanı için dünyaya ‘Vay be! Türkler yaptı’ dedirtmeyi başaracaklarını söyleyen İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, “2023’te yolcu sayısı açısından 100’ler kulübüne gireriz. Yani, yıllık 100 milyon yolcuyu yakalarız” diye konuştu

İstanbul'da inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda açılış için geri sayım başladı.

29 Ekim 2018'de ilk fazı tamamlanacak olan proje ile havaalanı 100'ler ligine (yılda 100 milyon yolcu) adım atacak. Konuyla ilgili son değerlendirmeleri paylaşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "3'üncü havalimanı, 2025'te hane halkı gelirine 3.8-4.4 milyar dolar ek katkı yaratacak. Ayrıca Türkiye'nin milli gelirine katkısı yüzde 4.9'u bulacak" dedi.

Dünya kamuoyuna 'Vay be! Türkler Yaptı' dedirtmeyi başaracaklarını anlatan Samsunlu, yeni havalimanına ilişkin hedeflerini de paylaşarak, "İşletmeye açıldığında 3'üncü havalimanı 100 bin kişiye doğrudan yeni iş imkânı sağlayacak. Dolaylı etkilerle 1.5 milyon kişinin gelir kaynağı olacak" şeklinde konuştu.



A380'LER GELİYOR

İlk faz hizmete girdiğinde iki pistten saatte 90 uçak hareketinin olacağını vurgulayan, Samsunlu sözlerine şöyle devam etti: "16 ay sonra 3'üncü pist hizmete girdiğinde saatlik uçak hareketi sayısı 135'i bulacak.

Sadece bagajlar için 42 kilometrelik konveyör hattı kuruldu.

Projede tamamlanan bölümlerin testleri başladı. Check-in, bagaj teslimi, uçağa geçiş-iniş testleri de bin, 3 bin ve 5 bin kişilik gruplarla yapılacak. Testler için iki uçak fiilen inecek."



MARTI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İstanbul'a seferleri olan 45'i aşkın havayolu şirketiyle görüştüklerini bildiren Samsunlu şöyle devam etti:

"Örneğin Emirates, 3'üncü havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul'a A380'le sefer yapmak istiyor.

Dört kapı A380'le sefer yapacak havayolu şirketlerine ayrılacak." Kadri Samsunlu, İstanbul'un kuşlar için önemli göç yollarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Odayeri bölgesinde bulunan çöp alanı 1 Ocak 2018'den itibaren iptal edildi. Oradaki çöpler nedeniyle bizim alana da gelen martıların hepsi gitti.

Artık martı sorunumuz kalmadı.

2016'da sekiz martıya çip takılmıştı. O martılardan İzmir'de görülen oldu. Hiçbiri bir daha 3'üncü havalimanı bölgesine uğramadı."



33 MİLYONLUK TASARRUF

İstanbul Yeni Havalimanı'nda yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 5 bin 500 hanenin tüketimine denk, su tasarrufu yapılacak. Bu sayede İstanbul Yeni Havalimanı yılda 33.2 milyon TL tasarruf ettirecek. Terminal, yağmur suyu, geri dönüştürülmüş su ve gri suyu kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edilmiş durumda. Terminalde yüzde 40'a kadar su tasarrufu yapılacak. Bu da yılda 1.5 milyon metreküp su tasarrufuna ve 1 yılda 5 bin 500 hanenin su kullanımına denk düşüyor. Öte yandan özel olarak İstanbul Yeni Havalimanı için üretilen çift cepheli yalıtımlı camlarla terminal binası içerisinde daha verimli iklimlendirme yapılarak enerji tasarrufu da sağlanıyor.

Şişecam'la gerçekleştirilen işbirlikleri kapsamında üretilen bu Solar Low-e serisi camlar ile EN 410 standartlarında gün ışığı ve güneş enerjisinden yüzde 61 oranında faydalanarak terminal binasının yaklaşık yüzde 20 enerji tasarruflu olmasına büyük katkı sağladı. Ayrıca İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki detaylı ve teknik çalışmalar dünya havacılık sektörü için örnek teşkil ediyor. Bu çalışmaların havacılık sektöründe öncü olması için İGA uluslararası konferanslardan davetler alıyor. İGA çevre ve sürdürülebilirlik alanında edindiği tüm bilgi, birikim ve tecrübesini havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak üzere havacılık sektörünün tüm temsilcilerine aktaracak.



GÜVENLİK HAD SAFHADA

Samsunlu, havalimanı güvenliği ile ilgili ise şu detaylar üzerinde durdu: "3'üncü havalimanında 9 bine yakın kamera olacak. İstanbul'daki mobese kamerası sayısının 20 bin civarında olduğu düşünülürse, havalimanındaki izleme yoğunluğu anlaşılır. Kameraların 300- 400'ünde sensör olacak. Bu sensörler sıra dışı, garip hareketleri erken haber verecek. Havalimanı çevresine döşenecek çitler de 'akıllı' olacak. Çite yaklaşanı 2.5 kilometreden fark edip uyaracak."