ŞEREF OĞUZ

Gelişmiş ülkelerin %2'lerle yetindiği büyüme liginde rekor büyüdük.

Beklenen buydu, %7'nin üzerinde olacağı söylendi, yazıldı. Ben, bu rekorun anatomisini özetleyeceğim. Ordusu savaşta, ülkesi algı odağında, Fetöcüsü, notçusu saldırırken bu rekoru getiren büyüme dinamiklerimiz neler oldu?

KARARLILIK: Öncelikle siyasi kararlılık ve hükümetteki büyüme hedefine odaklanmak, birincil ve en önemli sebep olarak çıkıyor karşımıza...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik gündeme rağmen dilinden büyümeyi eksik etmedi. Ekonomiyi tökezletmeden, yavaşlama veya duraksamaya izin vermeden, yapısalı dâhil reformu, yasası, yönetmeliği, düzenlemesiyle hükümette bu kararlılık asla eksilmedi.

ZEYTİN DALI: Kötü müttefik bizi sektör sahibi yapmakla kalmadı, savunma sanayiinde dev adımları beraberinde getirdi. Kriz veya durgunluk pompalayan ekonomistlerin aksine Türkiye, barışa yol açmak ve terörü bitirmek için giriştiği mücadele, ülke genelinde tam destek gördü ve bizler üretimin önemini kavradık.

KOBİ'LER: Türkiye'nin gerçek dinamizminin dayanağı küçük ve orta boy işletmelerin gayreti, büyümenin motoru gibi çalıştı. Bir kez daha gördük ki KOBİ'ler canlanırsa, Türkiye'yi büyütüyor ve hükümetin bıkmadan usanmadan akıttığı destekler ekonomiye "rekor büyüme" olarak dönüverdi.

AR-GE: Bu rekor büyümenin içinde, sanayi üretiminde giderek artan nitelikli malların etkisini de görmeye başladık. 65 teknokent, bine yakın Ar-Ge merkezi ve buralarda çalışan üstün nitelikli yüzbinlerin gayreti, daha nitelikli ve kalıcı büyümenin gizli motoru oldu.

YATIRIMLAR: Sanayici ve inşaat sektörü aktörleri, uygun olmayan bankacılık koşulları ve yüksek faize rağmen, yatırımı, büyümeyi gündeminde tuttu. Her ne kadar henüz kalkınma bankası kuramasak da finansa erişimi kolaylaştırdığımızda şimdiki rekorun çift haneli büyümeye dönüşeceğini görüyoruz.

İHRACAT: Sınır ötesi görevi Mehmetçik yanı sıra 70 bin akıncı diye adlandırdığımız ihracatçılarımız da yerine getirdi. Zor şartlara, ticaret savaşlarına, korumacılık türbülansına rağmen ihracatımız, büyümeye de omuz veren katkıyı sundu. Döviz ihtiyacımızı karşılamada risklerimizi azalttı.

VATANDAŞ: Büyümenin gizliaşikâr kahramanı, ülkesinin yarınına güvenen ve piyasaların yavaşlamasına rıza göstermeyen vatandaş oldu. Ordumuza verdiğimiz desteği, zaferin ihtiyaç duyduğu güçlü ekonomiye de verdik ve tüketici harcamalarımıza bu rekoru getirdik.