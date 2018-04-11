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ŞEREF OĞUZ
11 Nisan 2018, Çarşamba ÖNERİ-YORUM ŞEREF OĞUZ

Gözümüz 19 şirketin üstünde

, 19 şirketin 135 milyar liralık 23 projesine süper teşvik verdi.
BEKLENTİMİZ;
Daha iyi bir Türkiye için... İhracat 6.3 milyar $'lık katkı versin, ithalatı 12.3 milyar $ indirsin, istihdamı doğrudan 35 bin, dolaylı 134 bin artırsın diye...
Daha nitelikli üretim için 10 ayrı alanda öncü teknolojileri geliştirsin, dışa bağımlılığı azaltsın, ekonomiye can versin, yeni fabrika bacaları inşaat vinçlerine yetişsin diye...
DESTEĞİMİZ;
Vergi: (Gümrük Vergisi Muafiyeti, İstisnası, Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi, Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası).
İstihdam: (10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Nitelikli Personel Desteği).
Finans: (Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği, Sermaye Katkısı, 10 yıla kadar Desteği).
Yatırım yeri: (Yatırım Yeri Tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, Altyapı Desteği).
Diğer: (Kamu Alım Garantisi ve ile İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde Kolaylık Getirilmesi).
İZLİYORUZ;
Alvimedica, Assan, Atayurt, BMC, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş, Tosyalı...
Cumhuriyet tarihimizin en akıllı bu süper teşvikleriyle yola çıkan 19 şirketimizin yolu açık olsun, 23 projesinin akıbeti hayr'olsun...
Gözümüz üzerlerinde, desteğimiz daim, dualarımız onlarla...
Yeter ki başarsınlar...

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