ŞEREF OĞUZ

Yarını inşa etmeye neden önem veriyorum? Çünkü yarını kestirmenin en isabetli yöntemi; onu inşa etmekten geçiyor. Yarını konuşmayan ulusların yarınını, bunu konuşabilenler şekillendiriyor.

Uzun yıllar aHaber'de "YARIN" programı yaptım. Konuklarımla sorguladığım, daima; "daha iyi bir yarın için dünü nasıl geride bırakırız?" oldu. Dünü inkâr etmeden ama yarının ihtiyaçlarını bugünden belirleyip, çözümlerini geliştirerek…

Geçen hafta arkadaşım Zehra Güngör, içinde "yarın" geçen etkinliğe davet edince, koşa koşa gittim. Gördüğüm, yarını konuşmaya çoktan başladığımız hatta projeler üretiyor olduğumuzdu.

Misal Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), "Yarını İnşa Et" dijital dönüşüm eğitim programıyla, gençlerin geleceği şekillendirecek inovatif projeler üretmesine öncülük yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli program; çevre, sağlık, Proje; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik. Bugüne dek 6 ilde, 107 farklı okuldan, 281 öğretmen ile 2 bin 745 öğrenciye ulaşılmış.

TTGV'nin ücretsiz dağıttığı teknoloji kitleriyle öğrenciler; çevrelerinde gözlemledikleri sorunları çözmeye yönelik 235 proje fikri geliştirmiş, 50'si finale kalmış.

Programda gönüllü çalışan öğretmenlere teknoloji kitleri eğitimi sağlandı. Onlar da 5 kişilik takımlara bölünüp, günlük sorunlara çözüm üreten modeller geliştirecek.

"Son 100 yıl teknoloji yüzyılı" diyor Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav. 1991 yılında kamu-özel sektör işbirliğiyle kurulan TTGV de işte böyle bir dönemde Türkiye'de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünyayla buluşturulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

TTGV Türkiye'de kanunla kurulmuş 7 vakıf arasında teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösteren tek vakıf olma özelliğine sahip.

TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakçı da gerçekleştirdikleri faaliyetlerden sağladıkları gelirle yeni kaynaklar yaratarak faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve ölçeklerini artırmayı hedefledikleri için "kâr amacı gütmeyen ekonomik işletme" modeline yakın bir profil sergilediklerini söylüyor.

Eğitim programına katılan öğrencilerden biri alzheimer olan dedesi için, renk körü olan birisi kendisi için, bir diğeri ise komşularına da sorarak güneş panellerinde yaşanan sorunları gidermeye yönelik bir proje geliştirmiş.

Neticede; "Teknoloji Üreten Bir Türkiye" vizyonunu destekleyen adımlardan biri Yarını İnşa Et projesi... Ancak bize benzer niceleri lazım…