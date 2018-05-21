ŞEREF OĞUZ

AK Parti Seçim Beyannamesi'ni bu perşembe açıklıyor. Güçlü Ekonomi Güçlü Toplum temasının şekillendireceği beyanname ile sürdürülebilir ve kapsayıcı yüksek büyüme, halkın alım gücünü artırma hedefleniyor. Ekonomik ve sosyal seferberliğin altını dolduracak projeleri irdeleyecek ve okura duyuracağız.

Burada benim üzerinde durmak istediğim, mademki bu seçim, sistem değişikliğinin onayı mahiyetinde olacak, o halde "güncelleme" yerine "sistem yükseltme" fikrini zihnimize kazımalıyız. Ne mi demek istiyorum?

Bilgisayar dilinde güncelleme (update), mevcut sistemin, indirilen yamalarla iyileştirilmesini anlatır. Ancak sistemin yeni baştan tasarımı, başka bir şeydir ve bir üst sürüme (upgrade) çıkmayı izah eder.

Bill Gates'in bilgi teknolojilerine dair altın değerinde tespiti var: "Bilgi teknolojisi, iş süreçlerini ancak %10 kadar iyileştirebilir.

Hâlbuki bu süreci yeniden tasarlamak ve sonra teknoloji eklemek, %90 performans artışı sağlayabilir." İyileştirmek, pansumandır. İlkelliğin raf ömrünü uzatmaktır. Değer üretmeyen sistemin ölüsünü gömmemektir. Yeniden tasarlamak ise elimizdeki imkânları iş sonuçlarımıza yansıtmanın en verimli yoludur.

Sözü bağlayacağım yer belli: Günlerdir yazdığım konu, Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayatımıza tamamıyla gireceği seçim sonrasında 700'e yakın uyum yasası çıkarmak zorundayız.

Bu süreçte köhnemiş kurumları dışlayan, değer üretmeyenleri kapatıp bize hız ve güç kazandıracak yenilerini kuramaz mıyız? Kısaca güncelleme yerine, sistem yükseltme yolunu seçemez miyiz?