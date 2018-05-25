ŞEREF OĞUZ

Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında salonu dolduran binlerce insana seslenirken sıkça bu üçlü ifadeye vurgu yaptı.

Türkiye'yi ortaalt gelir grubundan orta-üst gelir grubuna yükselten partisinin yeni hedefi olarak yüksek gelir grubuna çıkmayı koyan Erdoğan'ın 600 milletvekili adayından talebi, yapılanlar kadar, 2023 hedeflerine yönelik yapılacakları seçmene anlatmaları oldu.

360 sayfa tutan beyannamenin özetini sunarken Erdoğan'ın sık sık "dijital Türkiye" tanımlaması ve dünya ekonomisinden aldığımız payın %1.5'e çıkarılması hedefi büyük alkış aldı. Benim en fazla önemsediğim, büyümeye, "kapsayıcı, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli" sıfatlarını eklemesiydi.

Zira Türkiye yüksek büyümeye mecbur. Bulunduğu coğrafya, artan jeopolitik riskleri ve gelecek vizyonu, yüksek büyüme gerektiriyor. Dünya 5'ten büyüktür iddiası, gücünü büyüme %5'ten büyük olursa sürdürebilir.

Cumhurbaşkanı'nın adaylara vermeye çalıştığı heyecan, özgüveni halka aşılamaya yönelik. Hele ki 16 yıllık iktidarında Türkiye'yi 3.5 kat büyüten AK Parti hükümetlerinin, nicelik boyutunda başardıklarını sıraladıkça Erdoğan'ın, "artık nitelik zamanı" cümleleri daha anlam kazanıyor.

Enflasyonun ve cari açığın kalıcı şekilde gündemden düşmesi de zaten yeni dönemde yapılacaklara bağlı. Dün, sayıları 3 bini aşkın proje içinden beyanname kitapçığında yer verilen 146'sından bazılarını detaylandıran Cumhurbaşkanı, 2023'e 5 yıl kaldığını hatırlatarak, "yaparsa yine AK Parti yapar" dedi.

AK Parti son 16 yılda seçim vaatlerinde bir geleneğin de sahibi aslında... Söylediğini yapan, vaadini gerçekleştiren, proje açıklarken bitiş tarihi veren bir siyasi tutum. Nitekim Atatürk Havalimanı'nın yerinin, New York'taki Central Park ve Londra'daki Hyde Park benzeri ve onlardan 3 kat büyük, Millet Bahçesi vaadi, en çok alkış alan cümlelerinden biriydi.

Yetmedi, Cumhurbaşkanı 600 adayı ayağa kaldırdı ve "duruşu, bakışı, anlayışı ve aşkı" ile meydanlarda var olmaları sözü aldı. Salonun bende bıraktığı izlenim, seçimde partilerin vaat çıtasının bu sunumun ardından çok daha yükseldiğidir.