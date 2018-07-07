ŞEREF OĞUZ

Üsküp'teyiz... Fatih Sultan Mehmet'in Vardar Nehri üzerinde yaptırdığı Taşköprü'ye bakan otelin lobisinde, Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin tek Türk üyesi Salih Murat ile sohbet ediyoruz.

Salih Murat "Ana Devlet sayesinde biz Makedonyalı Türkler, itibarlı soydaş haline geldik" diyor.

"Osmanlı zamanında yemeğimizi gümüş tabakta yerken, Ana Devlet'ten ayrıldıktan sonra itilip kakıldık, sadece 1953-60 arası, 400 binimiz göç etti buralardan.

Kalanlara fırsat eşitliği verilmedi, itibar tanınmadı." Kaldığımız otelin sahibi ve aynı zamanda buraların KOÇ'u olan Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO)Başkanı Aydoğan Ademoski sohbete katılıyor: "Şimdi burada 200 bine yakın Türk var ve sadece bize bağlı 100 saygın firma, ülke ekonomisine katkı sunuyor." Salih ve Murat beylerin sözünü ettiği "Ana Devlet", Türkiye'ye verdikleri ad.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Makedonya'ya özeni sayesinde, buradaki soydaşlarımızın rahat ettiğini, iş dünyasında etkinliğini artırdığını söylüyorlar.

Burada, Halkbank'ın Makedonya ekonomisindeki etkin rolüne tanık olmaya geldik. Türk yatırımcılar için Makedonya'nın barındırdığı fırsatları, önümüzdeki hafta detaylandıracağım.

Üsküp'te klasik Osmanlı mimarisi ve bize benzer mutfağıyla tanışırken dikkatimi çeken en önemli husus, Batı üzerinden kurduğumuz ilişkiyi, doğrudan iletişime dönüştürdüğümüzde, ne çok değer üretebildiğimiz oldu.

Makedonya Halkbank İcra Kurulu Üyesi Buket Gereçci, 4 yıldır bulunduğu Üsküp'te soydaşlarımızın kat ettiği yola dair izlenimini özetliyor: "Çok güzel şeyler başardık, iş dünyasında etkinliğimizi artırdık ama alınacak daha çok yol var." Makedonya bugün Yunanistan ile isim sorunu yüzünden adını "Kuzey Makedonya" olarak değiştirmiş.

Yunanlılar, Büyük İskender'in kendilerine ait tarihi figür olduğu iddiasında...

Ancak buna MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski'nin cevabı var: "Onlar geçmişi diriltme derdinde. Biz ise Makedon halkı olarak geleceği inşa ediyoruz." Balkanlar'ın kavşağı Makedonya, 2 milyonluk nüfusuna rağmen, 2 günlük karayolu ile 650 milyon tüketiciye ulaşılacak bir coğrafyanın sahibi... Yakında AB ve NATO üyesi olma yolunda ilerleyen ülkenin ve burada yaşayan "saygın soydaşlarımızın" bize söyleyeceği daha çok şey var.

Haftaya bunları yazacağım.