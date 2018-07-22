ŞEREF OĞUZ

İran'la nükleer anlaşmadan çekildikten sonra bu ülkeye yönelik yaptırımları tekrar yürürlüğe koymaya hazırlanan ABD'den bir heyet, 3 gündür Ankara'da dolaşıyor.

Heyetin başı, ABD Maliye Bakanlığı terörizmin finansmanından sorumlu Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, TOBB üyesi İran'la iş yapan işadamlarımıza tehdit savurdu; "İran'la iş yaparlarsa ABD pazarında iş yapamayacaklar."

Bu, kendi fikir adamlarınca da "küresel haydut" diye nitelendirilen ABD'nin, son küstahlığı... Sözlerinin tamamını aktaralım; "Önümüzde çok az zaman var. Bu yüzden Türk şirketlerin ve Türk bankaların, yaptırımlar başlamadan önce işleri ayarlamasına zaman kalması için 180 gün tanıdığımızı anlaması gerek. Şirketler, İran ile iş yapmaya devam ederlerse ABD pazarında ve finansal sisteminde bir daha iş yapamayacaklar."

Benzer haydutluğu, Obama dönemindeki ambargo sürecinde yaşamıştık. "İran'a mal satmayın" diyen ABD, Körfez ülkeleri üzerinden buraya yalnızca kendisi mal satıyor, diğer ülkeleri de "terörizme destek" vermekle suçluyordu.

Türkiye, komşusu İran'a, ambargo sürecinden çok net bir tavır koymuştu; Birleşmiş Milletler'in ambargosuna harfiyen riayet ederken, ABD'nin kişisel ambargosunu takmamış, gıda ilaç gibi alanlarda ticareti sürdürmüş, Halkbank üzerinden petrol ticaretine aracı olmuştu.

ABD'nin FETÖ maşası üzerinden cevabı, 17 Aralık operasyonu olmuş, "yolsuzluk soruşturması" bahanesiyle Halkbank'ın kozmik odasına girilmiş, bütün verileri FETÖ elemanları ve içimizdeki hainlerce ABD'ye servis edilmişti. Yetmemiş, Halkbank yöneticisi hala ellerinde esir ve Rıza Zarrap davası hala hatırımızda...

Tuhaftır, komşusu İran'ı ambargo sürecinde kollayan, BM'de savunan Türkiye, ambargonun kalkması ardından en büyük kazığı yine İran'dan yemişti. "Artık size ihtiyacımız kalmadı" kurnazlığıyla Türk şirketlerine sorun çıkarmaya, TIR geçişlerimizi engellemeye ve bizi zarara uğratmaya başlamışlardı.

Tecelliye bakın ki İran'a yeniden ambargo uygulanacak ve bundan dolayı Türkiye yine zarara sokulma riskiyle yüzleşecek. ABD Tahran'a ambargo uygularsa İran halkı için nefes borusu Türkiye'den açılacak ama ABD'li gelip, kendi başkentimizde bizi tehdit edebiliyor.

Benim üzüldüğüm, TOBB'un bu hayduda itirazının fazla gür olmayışı; "İran ateşinin bizi yakmasını istemeyiz." Dünyayı ticaret savaşı içine sürükleyip ateş yerine çevirmeye çalışan küresel hayduda karşı daha aktif bir tutum sergilememiz şart. Aksini gördünüz işte.. Ankara'ya gelip parmak sallayan bu züppelere Kudüs oylamasında haddini bildirdik, yine yapabiliriz.