ŞEREF OĞUZ

Derler ki kaz yumurtası daha iridir ama yumurtlayınca sesi çıkmaz. Fakat tavuk küçük yumurtası ardından öylesine gıdaklar ki bütün dünya kaz yerine tavuk yumurtasını tercih eder. Reklamın gerekliliğini bu örnekle açıklar bazıları...

Burada benim adından söz edeceklerim, sadece gıdaklıyor. Ortada fol yok yumurta yok ama bol bol gıdaklama, ortalığı velveleye verme var... Misal; şu Ar-Ge ve katma değerli üretimi dilinden düşürmeyenler...

Efendim, kilogramı 1.5 $'lık ihracat birim fiyatıyla bir yere varamayız... Efendim katma değerli üretime geçmeliyiz. Efendim devlet ar-Ge'yi desteklesin...

İyi de devlet bunun için son 10 yılda neler yaptı neler... Milyarlarca doları Ar-Ge için harcadı, yüzbinlerce projeye destek verdi, Ar-Ge için yasayı da finansal desteği de çözdü...

Peki, sonuç? Gürlediğimiz kadar yağamadık, sürekli "katma değerli üretim şart" diye gıdakladık durduk fakat ürettiğimiz, sadra şifa olmadı, gitti... Bunu söylerken Ar-Ge'nin hakkını verip gerçek katma değer üretenleri özenle ayrı tutuyor ve onlara minnet duyuyorum.

Fakat başında olduğu STK'nın demeçlerini bu gıdaklamalarla meşgul eden, bu yolla kendine medyada görünürlük sağlayan yığınca sözcümüz var. Sanki ikna edilecek birileri varmış gibi sürekli aynı gıdaklama; katma değerli üretim şart, Ar-Ge önemli filan...

Karadenizli yerel sanatçı Burcu Yeşilbaş'ın hareketli bir türküsü geldi aklıma; Alçak ceviz fidesi / Buduyorlar mı seni / Kaç da gel bana yârim / Tutuyorlar mı seni...

Sahi, sizi tutan mı var? Aldığınız ar-ge teşviklerinin hakkını verin, ihracatın hamalı olmak yerine efendisi olacak iseniz, gıdaklamayı kesin de katma değeri yüksek ürün üretin.

Kimse sizi tutmuyor ki...