ŞEREF OĞUZ

Gençlerimizi yeterince tanıyor muyuz? Bana göre "hayır" ama herkesin, her kesimin kendince bir "kanaati" var. Geçtiğimiz yıllarda Sabah Ekonomi Kulübü çerçevesinde yaptığımız araştırmalarda fark ettik ki gençler konusunda daha çok gözlem ve bilimsel veri üretmeliyiz.

Pazarlamacıların tüketici analizlerinde kuşak tanımlamalarını çok fazla yazdık çizdik. Hele ki "Y Kuşağı" hakkında çoğu sığ analizlerle bu gençleri anladığımızı sandık fakat genelde yanıldık. Bu yüzden nerede bir gençlik araştırması görsem, ilgi duyuyorum.

Öncelikle kuşak tanımlamasından öteye geçerek ve "duyarsızlar", "sorumsuzlar", "sadık değiller" gibi ön yargılı değerlendirmeyi bir kenara bıraktıklarını söylüyor Ipsos'un Sosyal Dinleme Analizleri lideri Özlem Sönmezyalçın… Devamında "gençlerin markalar, sosyalleşme alanları gibi çeşitli konulardaki tercihlerini, değer yargılarını, beğenilerini ve dijital dünyadaki davranışlarını detaylandırdık" diyor.

Neticede nüfusun %13'ünü oluşturan 12-19 yaş arası gençlere dair kanaatlerimizi bir kenara bırakıp bilgi sahibi oluyoruz.

Aynı anda çok iş yaptıkları, çok ekranlı yaşadıkları için olsa gerek, gençler 1 günü daha uzun hissediyorlar.

Yemek yerken ders çalışmak, alışveriş yaparken atıştırmak gibi birden fazla eylemi bir arada gerçekleştirme davranışları belirgin olarak gözlemleniyor.



Harçlıklarının %22'sini giyime harcıyorlar.

En sevilen markalar sorulduğunda ilk 10 markanın 8'ini giyim markaları oluşturuyor.

Kişisel bakım ve spor aktiviteleri ise yaz aylarında üçüncü veya dördüncü büyük harcama kalemi olarak belirtiliyor.

Araştırma gençlerin yabancı marka gibi bir saplantıları olmadığını da gösteriyor.

En sevdikleri markalar sıralamasında ilk 10 markanın 4'ü Türkiye'den… Gençlere sosyalleşme alanı olarak en çok nereleri tercih ettikleri de soruldu. Buna göre gençlerin %55'i AVM'leri tercih ediyor, %53 ise açık havada sosyalleşmeyi… 12-19 yaş gençlere bazı ifadelere ne derece katılıp katılmadıkları da soruluyor. Böylelikle onların çeşitli konulara bakış açıları belirlenmiş oldu. Bu kapsamda "ailemin değerlerini hiçbir zaman göz ardı etmem" ifadesine katılan gençlerin oranı %72 olarak görüldü.

Bu da gençlerin aile değerlerine oldukça önem verdiklerini ortaya koyuyor.

Gençlerin %74'ü Instagram'da gizli hesap kullanıyorlar. Bir nevi takipçilerini kendileri seçmek ve mahremiyetlerini korumak istiyorlar.

Emojiler gençlerin en sık kullandıkları ifade araçlarından.

En sık kullanılan emojilerin örneği yanda:

Netice;

Ipsos 360' Teens Pulse Araştırması gibi çalışmaları daha sık yapalım ve şu anlı şanlı üniversitelerimizin sosyoloji kürsülerini biraz sahaya indirelim. En değerli varlığımız gençlerimizi daha yakından tanıyalım ki onlarla daha iyi bir yarın inşa edelim.

Ne dersiniz?