ŞEREF OĞUZ

Karasu'da "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması" törenindeyiz. Kürsüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz" diye başlıyor sözlerine…

Dünkü yazı başlığım buydu benim ve daha bir dikkat kesiliyorum; "Türkiye'nin savunma sanayisini bir üst lige taşıyacak" diye tanımlıyor buradaki dev yatırımı… Tezimiz gayet duru; elin silahıyla kendi vatanını sürgit savunamazsın. Kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gereken alanların başında bu yüzden savunma var.

Temelini dün attığımız 222 hektarlık alan üzerinde kurulu tesiste, tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç fabrikası, motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi hem katma değeri yüksek hem de stratejik öneme sahip üretim gerçekleşecek.

Bu ve benzeri tesisler sayesinde Türkiye, savunma alanında yetkinleşecek. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları değil aynı zamanda dost ve müttefik ülkeler üzerinde küresel ihracatı sayesinde yeni zenginlik alanları oluşturacağız.

Bu ülkelerden biri de Katar. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat zikretti ve bu yatırım sürecindeki desteklerine teşekkür etti. Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak. BMC üretim ve Teknoloji Üssü, tüm etaplarıyla faaliyete geçince 10 bin istihdam ve yılda 4 milyar dolarlık ihracat girdisi sağlayacak.

Savunma sanayisinde yerli ve milli hassasiyetimizin sebebi var. Zira yakın geçmişte yaşayarak öğrendik ki elden gelen öğün olmuyor o da vaktinde bulunmuyor. Dün bunların örneklerini anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Teknoloji, savunma ürünlerini de dönüştürüyor. Misal, artık "kurşun, adres soruyor" ve eğer o silahı siz üretmediyseniz, onu sevk ve idareye tam olarak hükmedemiyorsunuz. Şüphesiz tepeden tırnağa yerlilik diye bir şey yoktur. Ancak savunma platformlarının beyni, stratejik parçaları ve kritik unsurlarını başkasının "insafına" bırakacak halimiz de yok.

Savunma sanayisinde bir üst lige tırmanmaktan kast ettiğim tam da budur; başımız belaya girdiğinde, ordumuzun silah, mühimmat tedarikinde arz güvenliğini sağlamak zorundayız. Teröristi, haini, işgalcisi her ne musibet ise onun karşısında duran Mehmetçik'e; "ambargo yüzünden tedarik edemedik" diyemezdik.

BMC Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma, Pınarbaşı Fabrika İleri Teknoloji Üretim Hattı Hizmete Alım ve BMC Power İlk Yerli ve Milli Motor Çalıştırma Ortak Töreni'nden benim okuduğum bu oldu; artık bir üst ligdeyiz.