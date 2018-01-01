İBRAHİM ALTAY

Bugün 2018'in ilk günü. Yeni bir yıla girerken gazetelerde giden yılla ilgili değerlendirmeler, gelen yılla ilgili dilek ve temenniler yayımlanır.

Ben de bu kervana katılmak, 2018'den beklentilerimi sıralamak istiyorum.

Yeni yıl dileklerim Türkiye'de faaliyet gösteren bütün medya kuruluşları ve gazeteciler için geçerli.

Dilerim 2018 tirajların, okunma oranlarının arttığı bir yıl olur. Tirajın artması gazetenin ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesiyle başarılabilir. Toplumun ilgisini çeken haberler, ses getiren dosyalar, tartışılan köşe yazıları yayımlanmalıdır.

Kaldı ki gazete içerikten ibaret değildir. Tasarımdan reklama, matbaadan dağıtıma; gazeteyi okura ulaştıran bütün aşamalar daha da iyileştirilmelidir.

Dilerim 2018 meslektaşlarımız ve mesleğimiz için tertemiz bir yıl olur. Gazeteci arkadaşlarımız hanut tuzağına düşmezler. Haberle alakası olmayan lüks basın gezilerine gidip günlerini gün etmezler. PR şirketleriyle ya da başka haber kaynaklarıyla herhangi bir çıkar ilişkisine girmezler.

Onlar tarafından kiralanan arabalara binmezler. Pahalı hediyeler ya da para kabul etmezler. Bu neviden ilişkilerin saptanması halinde kendilerine merhamet gösterilmez.

Dilerim 2018'de gazete sayfalarına ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık gibi melanetler sızamaz.

Dilerim 2018'de yaşlılarla ilgili haberler, çocukları ilgilendiren haberler, kadınlara yönelik şiddet haberleri bu insanları tekrar tekrar mağdur edecek şekilde yapılmaz. Medyamız insan haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının ve sair bütün hakların mümessili ve savunucusu olur.

Dilerim 2018'de eksik araştırmaya dayanan, teyit ve tasdik mekanizmalarından layıkıyla geçmemiş, maddi hata içeren haber yayımlanmaz.

Dilerim 2018'de masumiyet karinesi ve cevap hakkına saygı gibi ilkelere sonuna kadar riayet edilir. Suçluluğu hükmen sabit olana kadar kimse peşinen suçlu ilan edilmez. Araştırma ve bulgular ne kadar sağlam olursa olsun, habere konu kişi ve kurumların iddialara ne cevap verdikleri sorulur ve yayımlanır.

Dilerim 2018'de muhabir ve editör dostlarımız kendilerini hâkim, savcı, avukat ya da zabıt kâtibi yerine koyup yargılama ya da savunma yapmaz, haberlerindeki objektiflikten ve dengeden taviz vermezler. Meslek şehvetine kapılıp empati yeteneklerini kaybetmezler.

Dilerim 2018'de kişilerin özel yaşamına gereken saygı gösterilir. Açık bir kamu yararının olduğu durumlar haricinde mahremiyetin korunmasına özen gösterilir. Kimse hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçen küçük düşüren, aşağılayan ya da iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilmez.

Dilerim 2018'de ülkemizde ve dünyada hiçbir terör olayı yaşanmaz. Yaşansa bile bu olaylar terörü normalleştirici ya da teröristleri cesaretlendirici şekilde haberleştirilmez.

Dilerim 2018'de intihar haberleri verilirken özendirici ve yol gösterici olacak şekilde verilmez. İntiharın nedeni, yeri, şekli; intihar eden kişinin özellikleri ballandıra ballandıra anlatılmaz.

Dilerim 2018'de suçun ve cezanın şahsiliği ilkesine riayet edilir. Sanıkların, suçluların akrabaları ve yakınları alakasız biçimde haberlere ya da yorumlara konu edilmez.

Dilerim 2018'de gazeteler, en azından farkında olarak, hiçbir hata yapmaz. Farkına varır varmaz da hatalarını kabul etmek, yanlışları süratle ve açıkça düzeltmek; tekzip hakkını kullandırmak konusunda çekingen davranmaz.

Dilerim 2018'de ilan ve reklam amaçlı yayınlarla haber ve yorum amaçlı metinler birbirinden kesin biçimde ayrılır.

Dilerim 2018 Türkçenin hatasız, güzel, anamızın ak sütü gibi helal ve tatlı kullanıldığı bir yıl olur. Yazım hatalarına, anlatım hatalarına rastlanmaz.

Temenni haline getirdiğim kaidelerin hemen hepsi Turkuvaz Medya Grubu Yayın İlkeleri'nden alındı. Dilerim 2018 bütün gazetelerin ve gazetem Sabah'ın bu ilkeler ışığında yayın yapacakları bir yıl olur.

Bütün okurlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim.