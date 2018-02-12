İBRAHİM ALTAY

Zaman zaman okurlarımızdan Sabah gazetesinde çalışan bazı muhabirlerin kovulmasını isteyen e-postalar, mesajlar ve telefonlar geliyor.

'Muhabiriniz şöyle bir kişidir, böyle bir kişidir; şunları yapmıştır, bunları yapmıştır' diye sayıp döktükten sonra ekliyorlar: 'Kovun bunu!' Bazı okurlarımız var ki bunu bir hayat-memat meselesi haline getirmişler. Her oturumda söz alıp 'Kartaca yıkılacaktır' diyen Romalı senatör gibi ısrarcılar.

İddialarını ispatlayıp ispatlayamayacaklarını sorduğumda bana genellikle 'herkes biliyor', 'ortamlarda konuşuluyor' gibi geçersiz mesnetler sunuyorlar.

Değerli okurumuz!

Ombudsmanın herhangi bir Sabah çalışanını işe alma ya da işten kovma yetkisi bulunmamaktadır.

Ombudsmanlık böyle bir görev değildir.

Ombudsman gazeteyi sizler adına denetleyen kişidir.

Gazetenin yöneticisi değildir, sizin temsilcinizdir.

Elbette elinizde herhangi bir Sabah çalışanının yolsuzluk, ahlaksızlık ya da usulsüzlük yaptığına dair somut bilgi ve belgeler varsa bunları incelerim.

Ulaştığım sonucu da hem bu köşede yazarak sizlerle hem de gazetenin üst yönetimiyle paylaşırım.

Sabah gazetesi zaten bu konuda hassastır. Hukuk ve ahlak kurallarının gereğini birçok kez yapmıştır ve yapacaktır. Delilli, ispatlı olmak kaydıyla...

Fakat rica ederim, yalnızca birtakım dedikodulara ve niyet okumalara dayanarak, şahsi husumetinizin olduğu ya da haberlerinden rahatsız olduğunuz gazeteciler hakkında işten attırma kampanyaları düzenlemeyiniz.