İBRAHİM ALTAY

Fotoğraf haberin ayrılmaz bir parçasıdır, kimi zaman ayrıca bir haberdir. Fotoğraf konusu önemlidir, ihmal edilmemelidir. Telif haklarına riayet edilmesi, resim altı yazılarına özen gösterilmesi gerekir.

Filiz Deniz adlı okurumuz diyor ki: "28 Temmuz 2018'de yayımlanan Bir Annenin Dramı başlıklı haberde kullanılan fotoğraf yanlış. Kime ait bilmiyorum ama o fotoğraf haberde sözü edilen Emre Teker'e ait değil."

Feyza Yıldırım adlı okurumuzdan gelen mesaj ise şöyle: "28 Temmuz Cumartesi günü Sabah gazetesinin en arka sayfasında Çan Kulesi 58 Yıldır Leylekleri Ağırlıyor başlığı altında benim çektiğim fotoğraf benim iznim ya da haberim olmadan yayınlanmış."

Fahri Yılmaz adlı okurumuz farklı bir konuya değinmiş: "Doğa İle İnsan Enerjisi Fotoğraflandı haberinde yarışmadan birinci olan fotoğrafı değil de ikinci olan fotoğrafı kullanmışsınız. Arkadaşlarım bana ait olmayan fotoğraf için beni tebrik ediyor."

Son şikâyetten başlayacak olursak... Hangi fotoğrafı kullanacağına sayfanın yapısı gibi faktörlere bağlı olarak tasarımcı karar verir, ikinci olan fotoğrafı kullanmak elbette hata değildir ama fotoğrafın kime ait olduğu ve yarışmadaki derecesi mutlaka yazılmalıdır.

İkinci şikâyetle ilgili olarak... Telif hakları konusunu bu köşede birçok kez işledik ve internetten resim seçmenin yanlışlığını dile getirdik. Bu konuda gözle görülür bir ilerleme olsa da böyle münferit hatalar halen yapılıyor.

Ve nihayet, ilk şikâyet... Sanırım kimse bunun için makul bir açıklama bulamaz.

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'Neresini düzelteyim?'



2 Haziran 2018'de Sabah'ta 30 Metreden Denize Düştü başlıklı bir haber yayımlandı. Buna göre Nihat Temel adlı 53 yaşındaki, emekli bir vatandaşımız, dengesini kaybetmiş ve 30 metre yükseklikten denize düşmüştü. Aslında tam da denize düşmemiş, kayalıklarda tutunmayı başarmıştı. Kurtarılan Temel, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alınmıştı.

Nihat Temel bu habere isyan etti: "30 metreden denize düşmedim. Yaşım 53 değil, 48. Emekli değilim. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldum."

Kısacası okurumuzun adı dışında haberin başlığı ve içeriği hatalı... Demek ki 'kulaktan dolma' bilgilerle haber yapmamak gerekiyor.

Kaza Geçirenlere Yardım Ettiği İçin Geç Kalan Hemşire Adayı Sınava Giremedi başlıklı haberde kendisinden söz edilen Gülümser Ünlü'nün yakınması ise şöyle:

"Haberde yanlışlık var. Hemşire adayı değilim, bizzat ve zaten hemşireyim."

Sanırım alakasız da olsa bir sınava girdiğine göre 'adaydır' diye düşündü haberi yazan arkadaşlarımız.

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İki tebrik ve teşekkür



Geçen hafta okurlardan gelen ve ata sporumuz yağlı güreşe yeterince yer verilmediğini iddia eden eleştiriyi dile getirmiştik. Bu hafta anladık ki Akdeniz eki bu konuda bir istisna teşkil ediyor.

Antalya Haber Müdürümüz İbrahim Okumamış şu açıklamayı yaptı:

"Sabah Akdeniz eki olarak her hafta yağlı güreşe özel bir sayfa hazırlıyoruz. Genel Yayın Yönetmen Yardımcımız Metin Yüksel, Antalya ziyaretinde bölgemizde bu spora duyulan ilgiye dikkat çekerek böyle bir çalışma başlatmamızı istemişti. Biz de başlattık ve devam ettiriyoruz.

Biliyorsunuz ki Kırkpınar başpehlivanları genellikle Antalya'dan çıkıyor ve bu sayfamızın ciddi bir okuyucu kitlesi mevcut. Sayfayı eskiden yağlı güreşle uğraşmış olan ve halen Beden Eğitimi öğretmenliği yapan bir arkadaşımız hazırlamakta."

İbrahim Okumamış'a çok teşekkür ediyorum. Sayfaları inceledim, büyük keyif aldım.

Bir teşekkür de sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan'a. Okurlarımızın şikâyetleri dikkate alındı ve nöbetçi eczane listesindeki hatalar ortadan kaldırıldı.