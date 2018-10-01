İBRAHİM ALTAY

Gazetelerin var olma nedenlerinin başında insanların ihtiyaçları gelir. İnsanlar haberlere ihtiyaç duyarlar. Yakın ve uzak çevrelerinde, gözleriyle göremedikleri yerlerde, neler olup bittiğini bilmek, öğrenmek isterler. Çünkü hayatlarını tanzim ederken, gelecekle ilgili planlar yaparken bu bilgiler onlara lazımdır.

İdil Alperen işte bu insanlardan biri... 1 Ekim 2002 doğumlu, Çekmeköy'de oturan bir lise öğrencisi. Geçtiğimiz hafta sonunda 16. yaş gününü kutlamak amacıyla evinde bir davet düzenlemek istedi. Davet edeceği arkadaşlarını ulaşım konusunda bilgilendirmek için internette tarama yapmaya başladı.

Bir süredir Çekmeköy metrosunun yakınlarda açılacağı konuşuluyordu. İdil Alperen konuyla ilgili araştırmasını yaparken Sabah gazetesinde bir habere rastladı. Habere göre Çekmeköy Metrosu 27 Eylül 2018'de açılacaktı.



'Sona gelindi'

18 Eylül'de Sabah'ta yayımlanan Furkan Kara imzalı haberin başlığı Çekmeköy metrosunda Sona Gelindi şeklindeydi.

Habere göre 'Müjdeyi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 'Metromuz zaten bitti. Deneme sürüşleri yapılıyordu. 27 Eylül'de açılmak üzere sürüşlere başlanmıştır' demişti.

Bazen bir harf nasıl da her şeyi değiştiriyor...

Okurumuz benimle temas kurup durumu anlattı ve Sabah gazetesinin haberine güvenip güvenemeyeceğini sordu. Kendisinden konuyu araştırmak için biraz zaman istedim ve araştırmamı tamamladığımda kendisine üzücü haberi verdim: Çekmeköy Metrosu 27 Eylül'de değil ekim sonlarında açılacaktı.

Peki, nasıl olmuştu da Sabah böyle bir habere imza atmıştı?



Ses kaydı var mı?

Muhabirimiz eğitim öğretim yılının açılışında TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı bir programı takip etmişti. Program sırasında söz metronun açılışına gelmiş ve güya belediye başkanı müjdeyi orada vermişti.

Aynı programı takip eden çok sayıda gazeteci vardı fakat bu haber sadece Sabah'ta yer almıştı. Muhabirimiz sorularım üzerine elinde ses kaydının mevcut olduğunu ifade etti fakat talep etmeme rağmen henüz bu kaydı benimle paylaşmadı.

Benzer şekilde, Anadolu Ajansı'nın da bir haberin içinde kendisininkine benzer ifadelere yer verdiğini iletti fakat bu ifadelere de ulaşamadım.



Yanlış anlama

Büyükşehir Belediyesi'nin basın bürosuyla iletişime geçtim. Görüştüğüm yetkililer haberin bir yanlış anlamadan kaynaklandığını ve çıkar çıkmaz ilgilileri bilgilendirdiklerini söylediler.

Onların iddiasına göre Mevlüt Uysal '27 Eylül'de açılacaktır' dememişti; '27 Eylül'de açılacaktı' demişti. Üstelik konuşmasının devamında duruma açıklık getirmiş, '27 Eylül'de açmayı planladıklarını fakat fren sistemiyle alakalı bazı testlerin tamamlanması için açılışı ekim sonuna tehir ettiklerini' söylemişti.

Kesin bir tarih vermemişti.

Neticede 27 Eylül tarihi geçmişte kaldı ve metro o gün açılmadı. Yani haber zaman tarafından kesin bir şekilde yalanlanmış oldu.



İtirazlar ve sonuçları

Geliyoruz meselenin bir başka boyutuna. Görüştüğüm yetkililer haberi görür görmez itiraz ettiklerini söylediler. İtirazlarını hem yazı işlerine hem de internet servisine iletmişlerdi.

Bugün 1 Ekim. Haberin doğru olmadığının anlaşılmasının üzerinden 4 gün geçti. Haberin yayımlanması üzerine yapılan kesin itirazların üzerinden 13 gün geçti. Buna rağmen sözünü ettiğimiz haber Sabah gazetesinin internet sayfasında hiçbir şekilde tadil edilmeksizin duruyor.

Bence bu da ciddi bir sorun. İdil Alperen, Okur Temsilcisi ile iletişim kurduğu için gerçeği öğrendi belki ama bunu yapmayan ve haberi okuyup sorgulamadan inanan çok sayıda okurun hayal kırıklığına uğramış olması muhtemel. Çünkü gerçekleşmeyen beklentilerin hayal kırıklığına yol açtığı bir sır değil.



Düzeltme mekanizması

Bu tarz hadiselerin önüne geçmek için düzeltme mekanizmasının daha hızlı ve kesin bir biçimde işlemesi gerekiyor. Özellikle eksik ya da yanlış olduğu kesin olarak bilinen haberlerde.

Tek çözüm haberin kaldırılması değil. Hatta kaldırmak yerine aynı haberin altına düzeltme girmek daha etik bir çözüm. Bu sayede okurlar hadisenin serencamına dair de bilgi sahibi olabilirler.

Bu da bir başka okurumuzun sitemi idi. Okur Temsilcisi'nin yazılarına rağmen şikâyete konu haberlerin olduğu gibi kalmasından yakınıyordu. Dilerim bu tarz şikâyetler dikkate alınır ve hatalar mağduriyete yol açmadan düzeltilir.