Türkiye, tarihinin belki de en zor zamanlarından geçiyor. Milli Mücadele koşulları gibi derin bir emperyalist kuşatmayla karşı karşıya... Küresel emperyalizm kendi araçlarıyla saldırdığı gibi içeriden bazı güçleri de yedeğine almış durumda. O güçlerin başını da FETÖ ve PKK çekiyor. FETÖ'nün nasıl bir misyon yüklendiğini en son 15 Temmuz gibi kanlı bir darbe ve işgal girişimiyle gördük.

Peki PKK? Geçmişini ve çözüm sürecini berhava etmesini bir yana bırakıyorum, eğer bugün Türkiye, bir Afrin meselesi yaşıyorsa, bu PKK'nın PYD üzerinden ABD ile kurduğu kirli ilişkinin bir sonucudur. Dün Barzani'yi ABD'nin uşağı olarak niteleyen PKK, bugün ABD'nin en büyük taşeronu durumunda... Afrin meselesini bu kirli ilişki yarattı. Sorunun kaynağı da Kürtler değil, bölgeyi önce Esad'ın yardımıyla, sonra DEAŞ'ın ön açması ve ABD'nin desteğiyle esir alan PKK ve PYD...

Ama ne hikmetse Kürt siyasi aktörleri bu süreci hiç sorgulamıyor hatta değinmiyorlar bile! Onlardan biri de eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk... Türk, bir süre önce Deutsche Welle Türkçe'ye bu olayları değerlendiren bir röportaj verdi. Ve ne yazık ki, olup bitenleri tıpkı çözüm sürecinde olduğu gibi doğru değerlendirmedi. HDP'nin yakaladığı tarihi fırsatı "çukur siyaseti" uğruna heba etmesine sesini çıkarmayan Türk, şimdi kalkmış "Orada Kürt olduğu için müdahale ediliyor" gibi gerçek dışı bir kışkırtma yapıyor. Bu iddiasını da güya PKK'ya eleştirel yaklaşan şu argümana dayandırıyor: "Geçmişte, PKK silahlı mücadele verdiği için Kürtler devletin müdahalesini doğru ya da makul olarak kabulleniyordu. Ama şimdi Afrin'deki insanlara müdahaleyi Kürtler nasıl kabullenecek?"

Şimdi Ahmet Türk'e sorulalım: Dün PKK'nın şiddet ve terörüne karşı devletin müdahalesini haklı gören Kürtler, bugün neden PKK'nın ABD'nin bölgedeki taşeronu olmasına müdahalesini haklı görmesin? Bu kirli ilişki, senin deyiminle PKK'nın "silahlı mücadelesi"nden daha mı az müdahaleyi hak ediyor?

Burnumuzun dibinde ABD emperyalizminin PYD'yi silahlandırması sahiden Kürtlerin özgürlüğü için mi? Ahmet Türk gibi tecrübeli bir siyasetçi Kürtlerin şu yalana inanmasını bekliyor: "ABD'nin ve Rusya'nın Ortadoğu'da etkin bir rol almak istediği ortada. DEAŞ ve radikal İslamcılarla mücadelede, sahada olan Kürtlerdir. Bu nedenle, Kürtlere ihtiyaç duyuldu."

Vah vah zavallı ABD, DEAŞ'tan çok kaygılanmış, PKK da ona üzüldüğü için destek vermiş. Türk de bu yalanı gerçekmiş gibi bize anlatıyor ve açık açık ABD emperyalizmini övüyor. Ama şunu söylemeyi de ihmal etmiyor: "Kürtlerin, Ortadoğu'da rahatça, ortaklaşa yaşayabileceği tek ülke Türkiye'dir." İyi de Kürtlerin ortaklaşa yaşayabileceği tek ülke Türkiye'yi, ABD'nin hem de PKK üzerinden çökertmek istemesi sizleri hiç mi rahatsız etmiyor? Bu tuzağı neden söylemiyorsunuz? Dahası var, Türk bunu görmek istemediği gibi hâlâ siyaseti sabote eden bir dil kullanıyor. Bakın CHP'yi neye davet ediyor: "CHP'nin yerinde olsam, 'Siyaset bitmiştir' deyip Meclis'ten çekilirdim."

Bu tam da bir kaos siyaseti... Aslında bu noktaya gelineceğini bilmiyor değiller. Bal gibi de biliyorlar ama susuyorlar. İşte Öcalan'ın 14 Ekim 2013'te söyledikleri: "Vekalet savaşını bize dayatıyorlar. Irak'taki de Suriye'deki de vekalet savaşıdır." İki yıl sonra da, 15 Ağustos 2015'te şunları söylüyor: "Erdoğan acımasızca götürülecek. Daha önce Mursi örneğini vermiştim, ama daha kötü bir son onun için hazırlanıyor. PKK'yi de kullanmak isteyecekler. PKK üzerinden darbe inşa edilmek isteniyor."

İşte şimdi PKK kullanılıyor. Türk ve HDP'liler de bunu biliyor. Bildikleri halde susarak günah işliyorlar. Ama onlar sussa da bölgedeki Kürtler gerçeği görüyor. Kürtlerin tek talihsizliği Suriye'deki pozisyon uğruna halkların kardeşliğini heba eden öngörüsüz siyasi aktörlere sahip olması... O kirli tarihin de sonu yaklaşıyor.