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MAHMUT ÖVÜR
29 Mart 2018, Perşembe MAHMUT ÖVÜR

Suudi, PKK ve Suriye Gelecek Partisi

Suriye'de ABD'nin kalıcı olmak istediği biliniyor ama bunu nasıl yapacak? Yine PKK- terör hattıyla mı, Suudiler'in desteğiyle mi yoksa 'nin stratejik ortak olduğunu hatırlayıp, ilişkisini yenileyerek mi yapacak? Bunu yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görevi devralmasından sonra göreceğiz.
Ama o bölgede şimdiden bazı hazırlıklar yapılıyor. ABD, Irak'ta İran'a karşı İbadi ve Arap Şiiliği üzerinden yeni bir strateji hazırlarken, Suriye'de de 'la birlikte Sünni Araplarla Rakka merkezli yeni bir pozisyon peşinde. Birkaç gün önce Sünni sosyolojinin hâkim olduğu Rakka'da yeni bir partinin kurulduğu açıklandı; Suriye Gelecek Partisi... Biraz PKK-PYD'yi ikinci plana itmek veya onları kamufle etmek için yapıldığı söyleniyor ama işin arka planında Suudilerin olması başka bir hazırlığın işareti...
Aslında Türkiye kamuoyunda pek üzerinde durulmuyor ama S. Arabistan başından beri Suriye'deki iç savaşın derinleşmesinde aktif rol oynadı ve "teröre" her türlü destek verdi. Tam bir Türkiye karşıtı siyaset izledi. İstihbarat çevrelerinde yüzlerce PKK'lının Türkiye'ye sokulmasından, 'lı 55 kadının kaçırılmasına kadar onlarca olayda Suudi istihbaratının katkısı olduğu konuşuluyor.
Suudi Bakan'ın Rakka'nın teslim alınmasından sonra ABD'li Mcgurk'la fotoğraf vermesi tesadüf değildi. Bu ilişki şunu gösteriyor, ABD Suriye'de kalıcılığını PYD'yle birlikte, Sünni kesimlerle yapmak istiyor. Bu noktada ABD Savunma Bakanı Mattis'in önerdiği "PKK'nın oyun dışı kalması" da bir ihtimal gibi çünkü PKK içinde İrancı- ABD'ci tartışması giderek yükseliyor. Bütün bunlara, Türkiye'nin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'yla sahaya inmesi yol açtı. ABD, Türkiye'nin sahadaki baskısına alternatif üretirken, Türkiye ile yeni ilişki için de kapıyı aralık bırakıyor. Hedefte ise İran ve Şam yönetimi görünüyor.
Bu durum, Türkiye'nin çok yönlü siyasetiyle çelişir mi göreceğiz ama bu flu fotoğrafı, ancak, ABD'nin nisan başında ya da 17 Mayıs'taki Irak seçimlerinden sonra atacağı adımlar netleştirir.

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