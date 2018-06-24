Turizm sezonu başladı. Rusya krizi ve AB'yle yaşanan gel gitler geride kalınca bu yılın nasıl geçeceği merak ediliyordu. Sezon başında katıldığım birkaç toplantıda ilk işaretler bu yılın rekor yılı olacağını gösteriyordu.

Peki şimdi durum ne?

Soruyu TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya sordum. Bağlıkaya, son iki yılda yaşanan sıkıntıları atlattıklarını belirtiyor ve şöyle diyordu:

"İlk beş ay rakamı 11 milyon civarında. Bu yılın sonunda tarihi bir rekor kırılacağını ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşacağımızı söyleyebilirim. Bu sonuçta, Rusya'yla ilişkilerimizin düzelmesinin, AB'deki bazı ülkelerde seyahat uyarısına rağmen insanlar dinlemeyip Türkiye'yi tercih etmesinin de katkısı büyük. Bu Türkiye'nin farkını gösteriyor."

Bağlıkaya, "bu işin farkındayız" diyor ve ekliyor:

"Şimdi kitle turizmi ağırlıklıyız. Türkiye'ye 4 saatlik mesafe içinde müthiş bir potansiyel var. Almanya'da yılda 81 milyon seyahat yapılıyor. İngiltere de güçlü bir pazar. O pazarlar bitmedi ve daha çok işimiz var. Buna golf, kongre ve kruvaziyer turizmini de ekleyerek 2023 hedefini gerçekleştireceğiz."