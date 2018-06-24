Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mahmut Övür > Turizmde rekor yılı
MAHMUT ÖVÜR
24 Haziran 2018, Pazar MAHMUT ÖVÜR

Turizmde rekor yılı

Turizm sezonu başladı. krizi ve 'yle yaşanan gel gitler geride kalınca bu yılın nasıl geçeceği merak ediliyordu. Sezon başında katıldığım birkaç toplantıda ilk işaretler bu yılın rekor yılı olacağını gösteriyordu.
Peki şimdi durum ne?
Soruyu TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya sordum. Bağlıkaya, son iki yılda yaşanan sıkıntıları atlattıklarını belirtiyor ve şöyle diyordu:
"İlk beş ay rakamı 11 milyon civarında. Bu yılın sonunda tarihi bir rekor kırılacağını ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşacağımızı söyleyebilirim. Bu sonuçta, Rusya'yla ilişkilerimizin düzelmesinin, AB'deki bazı ülkelerde seyahat uyarısına rağmen insanlar dinlemeyip 'yi tercih etmesinin de katkısı büyük. Bu Türkiye'nin farkını gösteriyor."
Bağlıkaya, "bu işin farkındayız" diyor ve ekliyor:
"Şimdi kitle turizmi ağırlıklıyız. Türkiye'ye 4 saatlik mesafe içinde müthiş bir potansiyel var. 'da yılda 81 milyon seyahat yapılıyor. de güçlü bir pazar. O pazarlar bitmedi ve daha çok işimiz var. Buna golf, kongre ve kruvaziyer turizmini de ekleyerek 2023 hedefini gerçekleştireceğiz."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN