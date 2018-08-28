Bodrum'a bir dokununca bin ah işittik.

Meğer Bodrumluların derdi sadece yoğun yapılaşma ve kötü yollar değil asıl problem altyapı ve çevre sorunu... Birbiriyle ilişkili bu gerçek, Kurban Bayramı'nda şehirdeki kalabalığın artmasıyla çok daha net ortaya çıktı. Şehrin bütün zayıf noktaları bir bir görünür oldu. Ne çöpler toplanabildi ne de kanalizasyon sistemi çalıştı. Gümbet gibi en göz önündeki sahil şeridinde bile rögarlar taştı, binlerce insanın girdiği sahillere fosseptikler aktı.

Öyle ki şehrin birçok noktasında çöp konteynırlarının ve kanalizasyonların yaydığı kokudan geçilmiyordu. Bodrum sanki 1994 öncesi İstanbul gibiydi. Biraz da bu yüzden Bodrumlular CHP belediyeciliğiyle bağ kuruyor ve mevcut belediye yönetimini suçluyordu.

Haksız da sayılmazlardı çünkü hem Muğla'yı hem de Bodrum'u CHP yönetiyordu.

Yerel seçimlere giderken CHP'nin bir yandan iç kargaşa yaşaması, bir yandan da yerel yönetimlerde Bodrum örneğinde olduğu gibi kötü sınav vermesi CHP için tehlike sinyali olarak yorumlanıyordu.

Bu gerçekler ortada dururken, kulislerde CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da başka hesaplar içinde olduğu konuşuluyordu. Kimi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oynadığını söylüyor kimi de AK Parti ile flört ettiğinden söz ediyordu. Bu tablo Bodrum gibi CHP'nin önde olduğu yerlerde bile seçimlerin CHP için çantada keklik olmadığını gösteriyor.