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MAHMUT ÖVÜR
02 Eylül 2018, Pazar MAHMUT ÖVÜR

Burcu Güneş ve Türkülerimiz

Siyasi gerginlik ve Türkiye'nin yaşadığı kuşatmalardan başımızı kaldıramadığımız için müzik, tiyatro, edebiyat, kısacası sanat dünyasındaki gelişmeleri pek gündeme taşıyamaz olduk. Hata yapıyoruz ama şu an yaşadığımız gerçek bu. Buna rağmen sinemadan müziğe, şiirden romana bu coğrafyada üretilen sanatı izlemeye çalışıyorum.
En son 'da Gülsüm Onay'ın klasik müzik konserini izledim. Harikaydı.
Bu yaz tanık olduğum bir başka güzel çalışmaya da Burcu Güneş imza atmış. Onu da Bodrum yolculuğu sırasında keşfettim.
Anadolu'nun Güneşi isimli CD, türkülerimizden oluşuyor. Burcu Güneş ilk kez türkü söylüyor ama harika söylüyor.
Nesimi'den Kul Ahmet'e, Mahsuni'den Neşet Ertaş'a Anadolu'nun ezgilerini yeni bir yorum ve düzenlemeyle bugüne taşıyor.
Selda Bağcan gibi bir duayeninin katkısıyla ortaya keyifle dinlenecek bir türküler demeti çıkıyor.
Başta sürekli yeniliklere imza atan, ortak değerlerimizi gün ışığına çıkartan prodüktör Hasan Saltık olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum.

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