Yerel seçim kulisleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamaları ve CHP'deki iç iktidar mücadelesinin sonlanmasıyla hızlandı.

Partiler bütün enerjilerini 7 ay kalan yerel seçimlere yöneltmiş durumda.

Kim kiminle ittifak yapacak ve kimler aday olacak? Muhalefetin yerel seçimlere 24 Haziran'ın bir rövanşı olarak bakması ve CHP'nin HDP ile ittifak aşkı kendi karşıtını harekete geçirdi ve ilk tepki Bahçeli'den geldi:

"İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir..." Bu, önümüzdeki yerel seçimlerin hangi eksende gelişeceğinin işaret fişeğiydi.

Başkan Erdoğan da Bahçeli'nin bu yaklaşımına sıcak baktı:

"Milletvekili seçiminde attığımız bir adım var. Yerel seçimlerde de böyle bir adımı müşterek olarak atabiliriz." Bu noktada merak edilen bu ittifakın nasıl formüle edileceği... Bu konuda iki parti içinde de çalışmalar sürüyor. Daha önce de yazdım, Bahçeli'nin üç büyük şehir örneğini vermesinden de anlaşılacağı gibi ittifak şehirler bazında gerçekleşecek.

Şimdi gelelim kulislerde konuşulanlara...

Üç büyükşehirde seçimin AK Parti ve CHP arasında geçeceği belli. Bu nedenle iki partinin kulisleri dikkatle izleniyor. Aylardır da yazılıp çiziliyor. Çok sayıda isim var. Önce İstanbul'dan başlayalım. İstanbul için adı en çok geçen isim Meclis Başkanı Binali Yıldırım. O koltuğu bırakıp İstanbul'a aday olur mu bilinmez ama hâlâ en güçlü isim. Zaten seçim matematiği açısından İstanbul'un el değiştirmesi zor görünüyor.

HDP silme CHP'ye oy verse bile AK Parti'yi geçemiyor. Ancak şu da bir gerçek, güçlü bir aday olmadan bu oyu korumak kolay değil.

Başka isimlere gelince... İlk sırada mevcut belediye başkanı Mevlüt Uysal var.

Onu Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan izliyor. Ama son günlerde kulislere düşen iki sürpriz isim de dikkat çekici; eski Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı...

CHP'de ise durum biraz karışık...

Muharrem İnce adı parti içi iktidar savaşı nedeniyle gündemden düşmüş ve hiç konuşulmuyor. Gürsel Tekin'in durumu da farklı değil. O da parti içi kavgada ikili davrandığı için gündem dışı...

İstanbul'u çok isteyenlerden biri de Akif Hamza Çebi. Onun da şansının kalmadığı söyleniyor. Çünkü hem belediye başkan adayı olup, hem de milletvekili olanlara Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Parti içinden iki kişiye şans veriliyor;

İlhan Kesici ve Engin Altay... Ama daha çok dışarıdan bir ismin aday yapılacağına konuşuluyor.

Ankara'da da durum net değil. AK Parti'de mevcut başkan Mustafa Tuna konuşulan isimlerden biri. Kabinedeki gibi dışarıdan ve halkta karşılığı olan isimlerden de söz ediliyor.

CHP'de ise ilk sırada geçen dönemin adayı MHP kökenli Mansur Yavaş var.

Ama Ankara'yı çok isteyen CHP'lilerin sayısı da az değil, Levent Gök, eski İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar.

Ankara'da AK Parti ve CHP rekabeti kadar MHP ve İP'in tavrı da önemli.

Yerel seçimlerin sürprizi ise İzmir olabilir.

İzmir'de AK Parti çevresinde henüz bir isim konuşulmuyor ama bu kez İP'in aday göstermesi halinde şansının artabileceğinden söz ediliyor. Bunun bir nedeni de CHP'de İzmir'e göz diken çok sayıda isim arasında kıran kırana bir rekabet olması ve sert geçen parti içi mücadele nedeniyle sosyolojide yaşanan derin hayal kırıklığı... Bu tablo, oy vermeye yansırsa CHP, İstanbul'u beklerken İzmir'i de kaybedebilir.