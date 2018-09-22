CHP, yıllardır "neden her seçimi kaybediyoruz?" sorusuna cevap vermediği için, sürekli seçmenine hayal kırıklığı yaşatıyor. Şimdi yerel seçimlere giderken de aynı şeyi yapıyor. Yine yanlış hesaplarla büyükşehirlerin alınacağını söylüyor.

Peki, ne değişti ki CHP yerel seçimlerde alternatif olup, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirleri alacak?

En büyük umutları ekonomik kriz... Bakın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ne diyor:

"Ekonomik kriz yaşadığımız bu dönemde CHP olarak bu iktidara nasıl bir alternatif olduğumuzu yerelden başlayarak göstereceğiz." Salıcı, saklamıyor krizin derinleşmesine güveniyor. Bu yüzden her fırsatta "6 ay sonra durum çok vahim olacak" diyor.

Kriz derinleşecek, CHP de yerel seçimlerde iktidar olacak. Bunun için Salıcı'nın bir kriz duasına çıkmadığı kaldı. Oysa kazın ayağı öyle değil; seçimlere tek parametre üzerinden bakılamaz. Bir kriz yaşandığı doğru ama bu kriz ne 1994'e ne de 2001'e benziyor. Bırakın dış güç gerçeğini, ortada geçmişte olmayan çok güçlü bir hükümet ve siyasi bir irade var. Ona paralel bir de Cumhur İttifakı...

Şunu da hatırlatmakta yarar var; CHP, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde FETÖ'nün yasadışı "yolsuzluk" söylemine sarıldı, akla hayale gelmeyen iddialarla ortalığı karıştırdı da ne oldu? Hiçbir şey... Bütün mesele ne biliyor musunuz? Önümüzdeki 6 ayı atlatıp, parti içi iktidarda kalmayı başarmak.

CHP yönetiminin hesabı bu... Çünkü CHP'yi yönetenler de biliyor ki, bu kadro, topluma umut veren yeni bir siyaset üretemediği gibi yeni bir siyasi aktör de çıkartamıyor.

Bu yüzden dönüp dolaşıp, "kendini zorla aktör yapan" Muharrem İnce konuşuluyor. Acaba İstanbul'a aday olacak mı olmayacak mı? O da yan cebime koy misali bir yandan 200 bin üyeyle ön seçim öneriyor bir yandan da 24 Haziran seçim sonuçlarını analiz eden bir çalışmayla İnce'siz başarının hayal olacağı tezini işliyor.

Ama yönetimin umurunda değil.

CHP kulislerine göre Kılıçdaroğlu önseçime de İnce'ye de sıcak bakmıyor.

Onun aklında İstanbulluların "Aaa... Bu mu?" diyeceği bir isim var; Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Karadenizli, genç ve merkez sağ aileden gelen ama CHP'liliği de tartışılmayan bir isim. İmamoğlu'nu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da istiyor. Bu isim, CHP içinde İnce ve Gürsel Tekin dahil birçok kişiyi, özellikle de hemşerisi Akif Hamzaçebi'yi şoke etse de tabanı etmeyecek çünkü el altından taban buna hazırlanıyor.

Gelelim maaş meselesine... CHP'de yerel seçim kadar olmasa da alttan alta konuşulan önemli bir problem daha var; CHP'nin FETÖ'ye bakışı ve ilişkileri.

Bu mevcut CHP yönetiminin en yumuşak karnı... 17-25 Aralık darbesinden sonra kurulan kirli işbirliği, 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" denilmesi biliniyor.

Bilinmeyen ve üzerinde pek durulmayan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'de çalışan veya aday yapılan FETÖ'cüler meselesi. Sahi onlar CHP'ye nasıl geldi ve kimler aracı oldu?

Örneğin Başdanışman Fatih Gürsul.

Bu isim, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıla mahkûm edildi.

Cezasını da Yargıtay onayladı. İşin hukuki yanı bitti peki siyasi yanı? O hâlâ meçhul.

Acaba Fatih Gürsul'u Kılıçdaroğlu'na başdanışman yaptıran kimdi? Ve başdanışmanlık yaptığı sürece onun maaşını kim ödedi? CHP mi yoksa eski bir belediye başkanı mı?