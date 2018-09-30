Yerel seçim kulisleri bir hayli hareketli ama ortada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aday olarak açıkladığı bir iki isim dışında somutlaşan yeni isim yok. AK Parti büyük olasılıkla adaylarını, bütün partilerin adaylarına gördükten sonra açıklayacak... Özellikle de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirleri.

En çok merak edilen de o şehirler... "O şehirlerde AK Parti'den kimler aday olabilir?" denildiğinde hep aynı cevap veriliyor; "Çok aday var ama henüz belli değil"

Şimdi bu bilinmezliğe iki yeni unsur daha eklendi; kadın aday ve parti dışından sürpriz bir isim. Özellikle kadın adayın ilgi çekeceğine şüphe yok. Denilen şu; AK Parti, İstanbul için içeriden veya dışarıdan ilk kez bir kadın aday veya kabineye dışarıdan atanan bakan örneğinde olduğu gibi parti dışı bir aday gösterebilir.

Buna gerekçe olarak da, İstanbul'un küresel kimliğine kadın eli değmesi ve AB ile yakınlaşma gösteriliyor. AK Parti için medyada sık sık Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu adı geçiyor ama parti kulislerinde daha çok Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TOKİ Başkanı Ergun Turan ve mevcut başkan Mevlüt Uysal konuşuluyor.

Kadın aday seçeneğini CHP'liler de konuşuyor. Hatta CHP'de konuşulan isim bile belli; Ümit Boyner... Gerçi Boyner adı Kemal Derviş gibi her seçimde konuşuluyor ama bu kez HDP'lilerin sıcak bakması nedeniyle üzerinde duruluyor. Boyner dışında kim var derseniz pek değişen bir şey yok. Şu sıralarda yükselen isim Akif Hamza Çebi... Onu son Kapalıçarşı çıkışıyla irtifa kaybeden Gürsel Tekin izliyor. Muharrem İnce'nin ise adı sanı geçmiyor.

Anlayacağınız CHP'nin küskün kitleyi heyecanlandıracak yeni bir isme ihtiyacı var. İstanbul'da İyi Parti'nin de aday çıkartacağı bekleniyor. Aday gösterip göstermeyeceği henüz netleşmese de Affan Keçeci ismi dolaşıyor. HDP'ye gelince... CHP'yle İstanbul'da ittifak yaptığına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi işin ilçeler düzeyinde nasıl şekilleneceği konuşuluyor. Bu açıdan da özellikle üç ilçe üzerinde duruluyor; Esenyurt, Üsküdar ve Küçükçekmece... CHP, bu ilçelerde HDP'nin sıcak bakacağı aday arıyor.

Ankara'da da durum farklı değil. Çok isim, çok yönlü ittifak görüşmeleri sürüyor. Burada da seçim AK Parti ile CHP arasında geçecek. AK Parti'de iki güçlü isimden söz ediliyor; eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve mevcut başkan Mustafa Tuna... Tuna'nın Melih Gökçek sonrası yaptığı hizmetler ve halkla kurduğu sıcak diyalog dikkat çekiyor. Biraz unutulsa da eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da başkanlık beklentisine girenlerden...

CHP kulislerinde de değişen bir şey yok. Aylardır hep aynı isimlerden söz ediliyor. Levent Gök, Mansur Yavaş ve Bülent Kuşoğlu... Bu dönem Kuşoğlu bir adım daha önde.

Buraya bir nokta koyup, önümüzdeki yerel seçimlerde sürpriz olabilecek bir tavırdan söz edelim. Bugünlerde başta Diyarbakır olmak üzere HDP'nin, illerde nasıl bir tavır alacağı konuşuluyor. Aday çıkartacak mı yoksa CHP'yi mi destekleyecek? Bu da nereden çıktı demeyin, sorunun nedeni, HDP'nin PKK ile ilişkisinin hala sürüyor olması. Bu durum, HDP kendi adayıyla seçimi kazansa bile yeniden kayyum atanma ihtimalini gündeme getiriyor. HDP'nin, bu hesabı dikkate alarak aday çıkartma yerine gizli ittifakın bir gereği olarak CHP adaylarını destekleyeceği söyleniyor. Bu tez, kayyum belediyelerinin toplumun gönlünü kazanan somut hizmetlerine rağmen tutar mı ve HDP bunu göze alır mı? Bunu da 31 Mart'ta göreceğiz.