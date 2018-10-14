Dünyada küreselleşmeye paralel bir yerelleşme trendi var ve bu bir hayli de ilgi çekiyor. Ülkelerarası olduğu gibi ülkeler içinde de yerelin gücü giderek artıyor. Bu hafta sonu Adana'da "Gelenekselin Gücü Adana" temalı 2. Adana Lezzet Festivali vardı ve bugün de devam ediyor.

Amacı şehrin yerel ve geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak... Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu çabayı şöyle anlatıyor: "Geleneksel mutfağımıza ait değerlerin dünyada hak ettiği yeri alması ve gastronominin ülkemizin ekonomik açıdan getiri sağlayan sektörlerden biri haline gelmesi gerekiyor. Bunun için yerel değerlerimizin yozlaşmadan öne çıkarılması, mevcut geleneksel mutfak bilgimizin günümüz şartlarına adapte edilirken özü korunarak geleceğe aktarılması gerektiğine inanıyoruz."

Artık ülkeleri de aşan marka şehirlere doğru gidiyoruz. İkincisi düzenlenen Adana Lezzet Festivali'nin konukları arasında şu isimleri görmek hiç şaşırtıcı değil. 2 Michelin yıldızlı ünlü şef Alexandre Dionisio, Fransa Le Bureau D'étude Gastronomique Direktörü Sebastien Ripari ve bu yılın konuk ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ünlü şefler...